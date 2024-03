Xè, un no parar

Pos sí. I avui m’he llevat i -collons- no he avançat gens en lo màster i la idea que tenia de fer quatre coses. Ara, que ja sé més o menos les faenes que he de fer: llegir i fer uns treballs per a ‘Arqueologia ambiental’, ‘Arqueologia computacional’, ‘Arqueologia del territori’, ‘Arquitectura clàssica…’ Un no parar, xaics.

I ahir vaig dinar a casa de ma mare, a Ulldecona: xà, què cosa bona d’abadejo en samfaina. I després baixo a Les Cases i m’agarra una son, ics, després de passar per l’oficina a fer una mitjaneta. I què no m’adormiré? I hasta avui a les set del matí, que ja entrava lo sol per la finestra.

Ara me la fotré a Vinaròs, amb ma filla Aran, i esta tarda a vore si enganxo i faig algo del màster que -ojo- sempre me toca córrer. Va, vos dixo unes fotos que vaig fer ahir a Vinaròs, de la Satmana Santa. Que no siga res.