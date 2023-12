Un enllaç per a l’Advent

A voltes oblidem que vivim en guerra tot i que les notícies són explícites. Una guerra. Una altra. El món sencer hauria d’aturar-se per exigir-se d’acabar amb tots los conflictes, amb totes les guerres, amb tota la barbàrie. Si no col•lapsa la guerra, que la inacció penetri per tots los racons de la Terra. Que la reconciliació siga només lo gest que siga considerat vàlid. Que la pau s’impose per damunt de qualsevol altre pretext. Que cada estat entregue les armes i s’expulse del poder aquelles persones que fins ara han negociat amb les vides. Això que escric pareix la redacció d’un infant, veritat? Les paraules d’un ‘cabossa’, d’un ximple. Tanmateix, qui no s’avindria a alçar la mà en favor d’una pau global? Estem massa lluny de la fraternitat. Massa distants de tot allò que conten les notícies, d’ací i de lluny. Vivim en la barbàrie. Som la barbàrie. No li digueu justícia a la que s’acarnissa amb l’amor i la seua valentia.