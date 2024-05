CINQUANTA ANYS DE L’OCB A INCA

Anit, en el Teatre Principal d’Inca, es lliuraren els Premis de Maig, atorgats per l’Obra Cultural Balear d’Inca, i que enguany celebraven la vint-i-cinquena edició. S’instauraren per reconèixer i estimular els mèrits d’entitats, institucions o persones que, en el seu àmbit, treballen per afavorir l’ús normal de la nostra llengua i per promoure la cultura a través d’activitats de caràcter lúdic, popular o artístic a la ciutat d’Inca i àrea d’influència.

Marc Alomar Payeras va rebre el Berenguer d’Anoia; el programa “Passejades”, d’IB3 Televisió, el Duran i Saurina; Maria Antònia Perelló Femenia el Miquel Colom; l’Escola de Música i Danses de Mallorca el Pau Casesnoves; Tomàs Martínez Miró, a títol pòstum, el Pere Joan Llabrés; el Cor de Dones de sant Francesc el Maria Mercè Puig i Viñeta, i Catalina Corró Lorente la distinció especial del jurat.

A més dels 25 anys d’aquests premis, també se celebraren els cinquanta de la delegació d’Inca de l’Obra Cultural Balear, raó per la qual, en el decurs de l’acte, es va fer un breu repàs a l’activitat desplegada durant aquest temps.

L’acte suposà una nova injecció de força per als que seguim tenaçment decidits a fer valer la parla a través de la qual ens expressam i entenem tot el que ens afecta, i que no és cap altra que la catalana.