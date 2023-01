Sanejar les parcel·les

Gener, hivern. Durant l’hivern als secans se sembren los cereals més resistents a la calor. Jo, als secans d’Ulldecona, ja no sembro cap cereal. Lo darrer any que vaig sembrar ordi (l’octubre passat va fer dos anys) em va sortir fallat a causa de la sequera. Per això, he destinat la major part de les terres a plantar més oliveres de la varietat morruda. A la fotografia podeu observar com l’excavadora ajunta dues finques estenent los munts de terra que al llarg dels anys de passar la biga per facilitar la collita s’han anat fent al llarg de les parcel·les.

A l’abril, si no passa res estrany, plantaré les oliveres que al llarg de l’estiu hauré d’anar regant. Ja en parlarem quan arribe l’hora.