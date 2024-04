En cap altre gènere literari trobarem tanta saviesa com en els contes. Els contes per a menuts i els contes per a grans. Els contes llargs. Jo també vaig aprendre a llegir amb contes.

En cada vida hi ha un possible conte digne de ser llegit. Un conte que faça viure una altra volta aquella ànima que va conèixer altres ànimes per compartir la felicitat i potser, després, una guerra.

Hi ha contes que comencen malament i acaben dins d’un núvol.

Hi ha contes amb un final obert. Són els contes que regalen llàgrimes.