Anotacions sobre el nacionalisme d’alliberament front als totalitarismes emergents a les societats obertes occidentals

A Catalunya hom ha pogut viure entre el 2012 i el 2017 l’aparença institucional d’un procés independentista(1), que efectivament era viscut com a real per bona part de la societat catalana, tan la que hi estava a favor (2) com la que hi va reaccionar en contra, van ser conscients del caràcter repressiu del règim de dominació política i espoliació econòmica que l’ordre estatal espanyol imposa al conjunt dels Països Catalans.

Malgrat l’exit històric del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre el restabliment autonòmic posterior a l’acatament a l’aplicació de l’article 155 CE s’ha imposat per l’acció combinada dels diversos poders de l’estat espanyol, però també amb la connivència dels partits que han divulgat el relat de “l’estranya desfeta” (3). Els mateixos partits (PDECat/Junts, ERC i CUP) que havien capitalitzat políticament la deslegitimació de l’autonomisme arran de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, liquidant la reforma estatutària del 2006, protagonitzaven el cas de retractació únic a Europa entre les nacions sense estat propi que han engegat canvis institucionals en el seu estatus d’autogovern.

Un indicador de les causes d’aqueixa frustració autoinfringida és l’artificiositat discursiva del relat polític dels que n’eren els dirigents, que encobria la manca d’un projecte polític proto-estatal que n’havia de ser la concreció històrica. Als darrers anys s’han publicat molts llibres -de contingut efímer- seguint el curs dels esdeveniments, però hi han hagut poques reflexions ben ponderades sobre el nacionalisme català (4), amb propostes estratègiques sòlidament argumentades (5) aportant formes d’actuació, debats ideològics i models socials destinats a cohesionar el ventall social que s’autoafirma com a poble en contraposició a l’ordre estatal espanyol (i francès).

Això ha estat així perquè l’hegemonia ideològica i política d’ençà la dècada dels seixanta del segle passat l’ostenta el progressisme abstracte refractari a la identitat catalana i d’arrels totalitàries (6), bàsicament d’inspiració marxista, que ha desplaçat el catalanisme liberal i marginat el republicanisme nacional català. Hom imposà paulatinament una interpretació reduccionista de la història, explicable només a partir de la realitat econòmica, descartant els aspectes culturals i morals de les mentalitats col·lectives. I, sobretot, inculcà una aversió preventiva a la identitat nacional, a la catalanitat, a la seva potencialitat transformadora, a la seva vocació de crear un model de societat concret susceptible d’ésser contraposat a l’abstracció inoperant de causes alienes i llunyanes. D’aqueix procés de substitució ideològica i cultural els resultats haguts han sigut estèrils i les transformacions socials i polítiques experimentades han estat les marcades per les polítiques estatals i les dinàmiques de mercat, sense que els factors endògens hagin estat determinants.

Els líders dels partits que van participar de la transició de la dictadura a la monarquia constitucional han acabat esdevenint els garants de l’ordre estatal espanyol a Catalunya, políticament via el PSC(PSC-PSOE) i PSUC/ICV, i culturalment via el trellat corporatiu mediàtic i universitari sorgit d’aqueix mateix sector ideològic. De la concepció leninista de la qüestió nacional (Rafael Ribó, entre d’altres) van passar a una modulació terminològica compatible amb el règim constitucional del 1978 (Jordi Solé-Tura) amb unes giragonses dialèctiques difícilment homologables amb el rigor acadèmic que la matèria requeria. Per això el debat sobre el nacionalisme català ha estat el gran absent en l’àmbit universitari, una omissió conscient que ha permès l’arribada, ja al començament del segle XXI, d’un nou argumentari que encaixà amb els prejudicis adversos precedents envers el fenomen nacional.

Aprofitant que politòlegs i sociòlegs de l’àmbit cultural occidental genèricament identificat com a progressista predicaven una contra-ideologia post-nacionalista consistent en la substitució dels referents essencials de les identitats nacionals per models multiculturals de vertebració social els no-nacionalistes nostrats s’hi van afegir. Així doncs, l’espai cultural i comunicatiu català està influenciat de manera hegemònica per opinadors que contraposen nacionalisme i progressisme agafant al vol (i sense gaire elaboració pròpia) corrents ideològics en voga, com el desconstructivisme sociològic (7) que creuen (erròniament) que amb el segle XXI hem entrat en l’època del postnacionalisme, sense que encertin a definir en què consisteix ni aportin la referència de cap país on s’hagi materialitzat.

LA CURTA VOLADA DEL POST-NACIONALISME

La noció de post-nacionalisme no té una autoria concreta sinó que és una fórmula convencional a la qual hom fa referència en tractar dos qüestions diferent, per bé que interrelacionades: la superació dels estats-nació per part dels organismes supraestatals i la submersió de les identitats nacionals homogènies per l’onada dels canvis demogràfics multiculturals. Entre nosaltres, l’erudit i polifacètic intel·lectual Joan Ramon Resina va escriure ja fa uns quants anys un breu però substanciós assaig titulat precisament “El post-nacionalisme en el mapa global” (8), on fa una síntesi dels debats sobre la qüestió nacional creuats entre les diverses corrents de pensament polític contemporani (nacionalisme cultural, cívic, ètnic, jurídic) en el context europeu i nord-americà. El nucli de l’obra consisteix a reivindicar la vigència del fenomen nacional i desmentir les tesis segons les quals, desaparegut el sistema soviètic, sense alternativa a l’economia de mercat global, també els nacionalismes quedaven desfasats.

Josep-Lluís Carod-Rovira va ser dels primers intel·lectuals nostrats a referir-s’hi, però posteriorment en va matisar l’accepció: “El nacionalisme té mala premsa a Europa i al món i, sobretot, crea un rebuig generalitzat en els països de més llarga i profunda tradició democràtica, ja que acostuma a associar-se a experiències històriques de totalitarisme, holocaust, genocidi, neteja ètnica, etc. …/…El novembre de 2009, a la Pedrera, vaig fer una conferència titulada, a consciència, “Adéu al nacionalisme, visca la nació”, on alertava de la necessitat de sortir de la sínia nacionalista, per a endinsar-nos en la nació i defensava la necessitat de construir un país no per als nacionalistes, una part, sinó per als nacionals, tots.

S’atribueix al nacionalisme, en molts casos injustament, una actitud de superioritat de la pròpia nació en relació a d’altres, atorgant-li, doncs, un caràcter etnicista o, directament, xenòfob. Joan Fuster assegurava que un nacionalisme sempre s’alçava, necessàriament, enfront d’un altre nacionalisme i distingia entre el nacionalisme defensiu, d’afirmació de la pròpia identitat davant les imposicions, enfront d’un nacionalisme agressiu que pretén imposar la seva identitat a un altre poble. Durant molts anys, doncs, hi ha hagut un catalanisme nacionalista perquè davant hi tenia un espanyolisme també nacionalista, defensiu el primer, agressiu el segon. En realitat, però, aquest nacionalisme interactiu amb dos únics referents correspon ja a una etapa superada de la història. Avui el catalanisme, el patriotisme dels catalans, ja no és nacionalista, sinó nacional i no es planteja la seva existència en relació només a un poble amb un estat concret –l’espanyol-, sinó en relació i en el context de tots els pobles i tots els estats del món” (9).

Dissortadament, aqueixes previsions no s’han complert en la mesura que l’antic líder d’ERC preveia. Ans al contrari, ha estat la deriva d’Esquerra posterior al seu abandó del partit la que ha conduït a la renuncia del patriotisme republicà que n’era el senyal d’identitat per abraçar un post-nacionalisme estèril i contraproduent. Una mostra d’aqueixa transfiguració és l’assaig d’Enric Marín i Joan Manuel Tresserras, (amb pròleg d’Oriol Junqueras), “L’obertura republicana. Catalunya després del nacionalisme” (10), esdevingut doctrina oficial. Però de la lectura del seu contingut es constata que els autors no són capaços de concretar les virtuts superadores del postnacionalisme que prediquen respecte de la qüestió clau que te plantejada l’independentisme català: en quins valors i amb quina estratègia hom cohesiona el poble català per sostenir el conflicte i assolir la ruptura respecte de l’ordre estatal espanyol dominant ?

Aqueix nou republicanisme postnacional, és realment un relativisme favorable a la confusió d’identitats que parteix de la ficció que tot és manipulable i disponible per tothom i en qualsevol moment amb plena disposició sobre els referents col·lectius dels pobles. Hom hi percep una reticència a evitar els termes reals del conflicte entre el nacionalisme espanyol, (l’element cohesionador dels sectors que exerceixen l’hegemonia política i social emparada per l’ordre estatal) i el nacionalisme català (el que vol aplegar la població que no participa d’aqueixa hegemonia i que expressa unes reivindicacions socials, culturals, econòmiques i identitàries contradictòries amb les prioritats imposades des del poder).

Només els addictes a les cabòries postnacionals gosen proposar vaguetats com les de Roger Torrent contraposant nacionalisme i independentisme (refutades per Vicent Partal des de Vilaweb, “L’absuda discussió amb ERC sobre el nacionalisme”, 24 d’abril del 2020) o aqueixes altres: “Caldrà imaginació i prospectiva per entendre quins nous eixos per a la construcció d’identitats col·lectives emergiran durant aquest segle i garantir que Catalunya estigui a l’avantguarda” o “recompondre i aglutinar al país al voltant d’una nova identitat compartida que prengui el relleu a l’actual”(11). Com si les identitats nacionals fossin tan fàcilment gestades o transmutades.

Certament, els estats euro-occidentals travessen per crisis d’identitat nacional i conflictes intercomunitaris que no tenen perspectives de solució a mig termini, com els casos de la República francesa o el Regne de Bèlgica, però d’aqueixos processos de desconstrucció no n’ha sortit cap experiència nacional que pugui servir de referència pel cas català.

Les experiències dels nacionalismes emergents arreu d’Europa no van en la direcció volguda pels post-nacionalistes, tan en el cas de l’expansionisme panrus (12), com en cas del nacionalisme defensiu i democràtic del poble ucraïnès (13). Els casos de pobles amenaçats d’assimilació forçada (com el cors) o de destrucció (com el jueu) desmenteixen les opinions superficials dels addictes al post-nacionalisme i són dos exemples contundents de la vitalitat dels nacionalismes identitaris. Còrsega i Israel, dos països on no han prosperat les tesis post-nacionals i que tenen en comú la necessitat de prioritzar els factors de supervivència de les respectives identitats nacionals, no entren en el camp visual de l’independentisme català.

Sóc del parer que el postnacionalisme serà un fenomen efímer per inconsistent el terreny teòric i també en el polític, per contra la renovació del pensament nacionalista és un fet com ho demostren els treballs de dos joves intel·lectuals jueus: un de nacionalitat nordamericana, Yascha Mounk, de tendència liberal/socialdemòcrata, que propugna un nacionalisme inclusiu (14) i l’altre israelià, Yoram Hazony, de caràcter conservador, que propugna les virtuts del nacionalisme com a comunitat on es fan possibles les llibertats individuals i col·lectives tot diferenciant-lo de l’imperialisme que cerca negar-les a altres pobles en benefici dels conqueridors (15).

ELS PARTITS POPULISTES EXPRESSEN L’INSTINT DE SUPERVIVÈNCIA DELS POBLES

Pierre-André Taguieff és un filòsof francès especialitzat en la història de les idees polítiques contemporànies, una matèria a la qual ha dedicat una trentena llarga d’obres, entre les quals destaca “La revanche du nationalisme”(16). Per bé que les seves anàlisis se centren prioritàriament sobre la realitat francesa, moltes de les seves observacions són extrapolables arreu d’Europa, i evidentment també al nostre país.

A parer de l’autor els moviments emergents de caràcter nacionalista no són necessàriament classificables com a populistes i menys encara com exponents del retorn del feixisme, sinó com una nova mena de contestació al si de les democràcies representatives i pluralistes. Val a dir que Taguieff, com la majoria dels intel·lectuals francesos, quan parla de nacionalisme pensa exclusivament en els estats-nació, no pas en les nacions sense estat propi que malden per assolir-lo.

Taguieff pateix del fet cert que en la cultura política francesa -i europa- hi ha una “méconneissance du nationalisme” quan paradoxalment “des leaders politiques dont les attitudes, les discours et le comportement ne peuvent qu’être qualifiés de nationalistes entonnent publiquement le refrain antinationaliste” (pàgina 20). I especifica: “Pacifistes, internationalistes révolutionnaires (communistes et anarchistes), cosmopolites libéraux, progressistes favorables à la mondialisation, partisans inconditionnels de l’intégration européenne (“européistes”) partagent deus arguments principaux contre le nationalisme tel qu’ils l’imaginent, c’est-à-dire comme l’incarnation même du mal politique, comparable à ce titre au fascisme, au nazisme et à toute forme de totalitarisme” (pàgina 16). Contra tants adversaris que han maldat per anunciar la seva fi: “La réalité historique est toute différente: les empires multinationaux se sont effondrés, les nations demeurent” (pàgina 23).

L’autor adopta una perspectiva analítica que enllaça amb el pensament de Karl R. Popper i la seva teoria de les societats obertes quan sense emprar explícitament aqueix terme dedica atenció a estudiar “la démocratie et ses ennemis” (pàgines 55 a 59), un fet excepcional en un politòleg francès, generalment refractaris al pensador jueu austríac.

La tesi central de l’assaig rau en la percepció que els nacionalismes populistes s’han radicalitzat per l’efecte combinat del rebuig frontal a una construcció europea de la qual no en perceben els beneficis, la diabolització creixent de la immigració i l’animadversió específica a l’islam. El nucli aglutinador d’aqueixos sentiments és la defensa d’una identitat col·lectiva, d’una forma de vida, que hom tem amenaçada. “Cette vague nationale-populiste, anti-immigration et europhobe ne se situe pas dans la postérité du “fascisme classique” et, en particulier, ne reprend en rien l’héritage du nazisme” (pàgina 221).

Per Taguieff “la grande question est de savoir si l’attachement des citoyens au patrimoine immatériel qui fait leur “identité” collective peut se réconcilier avec les exigences de la mondialisation, lesquelles, n’étant pas audessus de tout soupçon, ne doivent pas être transformées en imperatifs catégoriques, mais en objets de réflexion critique et, si possible, en incitacions à imaginer de nouvelles formes démocratiques. Encore faut-il ne pas abandonner au passage la nation aux nationalistes xénophobes” (pàgina 236).

L’emergència de partits i moviments arreu d’Europa que no encaixen en l’esquema dreta/esquerra i que no tenen una denominació específica (populistes, identitaris, euro-escèptics.. en són algunes de les proposades però que no acaben d’encertar a l’hora de copsar un fenomen multiforme i polidimensional) enceta el debat sobre el contingut de les seves propostes. Les apel·lacions neo-feixistes o extrema dreta que empren els mitjans addictes al progressisme abstracte i banal decadent tampoc s’escauen als moviments en curs arreu d’Europa.

Dissortadament, el rigor històric i polític no predomina al món mediàtic nostrat, on el qualificatiu d’extrema dreta és una noció boirosa (que contrasta amb la sorprenent absència en el llenguatge mediàtic de tota referència a “l’extrema esquerra”) emprada a conveniència per desacreditar adversaris polítics que no encaixen en els paràmetres d’allò políticament correcte segons el progressisme hegemònic en aqueixos Mitjans. Personalment trobo escaient denominar-los partits civilitzacionals i més quan, a diferència dels partits totalitaris, no posen pas en qüestió el sistema parlamentari, ni la divisió de poders, ni els valors de les societats obertes occidentals. L’historiador jueu nord-americà Daniel Pipes aposta per denominar-los civilitzacionals: “Dès lors, il est préférable de les appeler « civilisationistes » puisque, profondément frustrés de voir leur mode de vie disparaître, ils se focalisent sur leur priorité culturelle. Ils chérissent la culture traditionnelle européenne et occidentale et veulent la défendre contre les assauts des migrants aidés par la gauche. Le terme civilisationiste possède un autre avantage qui est d’exclure de cette catégorie des partis tels que le parti néonazi grec Aube Dorée, qui détestent la civilisation occidentale. Les partis civilisationistes sont populistes, opposés à l’immigration et à l’islamisation. Populistes signifie qu’ils ont des griefs contre le système et entretiennent une suspicion par rapport aux élites qui ignorent ou dénigrent ces préoccupations. Cette élite, ce sont les 6P : police, politiciens, presse, prêtres, professeurs et procureurs” (17).

La campanya mediàtica persistent contra “l’extrema dreta” menada per personatges nefastos com Edwy Plenel (18), i amb resultats desastrosos per l’esquerra que diuen defensar, és incapaç d’explicar l’emergència electoral de partits civilitzacionals arreu d’Europa (a Suècia, Holanda, Portugal, Itàlia). També hi ha moviments d’aqueix caire emergents a països sense estat propi com Còrsega, Flandes o Quebec. Acusar-los de reaccionaris, xenòfobs, racistes, islamòfobs, feixistes és la sola resposta a un procés històric a escala continental que no comprenen. Com va dir Caroline Galácteros: “le populisme exprime l’instinct de survie des peuples” (19).

RECUPERAR L’ESTIMA PER LA IDENTITAT NACIONAL I LA DEFENSA DE LES SOCIETATS OBERTES OCCIDENTALS FRONT ALS TOTALITARISMES QUE LES VOLEN ANORREAR

La realitat, però, és que els propagandistes del progressisme abstracte d’arrels totalitàries insisteixen en bramar sense distinció contra “l’extrema dreta”, incapaços de reflexionar per què l’esquerra europea ha arribat a la incapacitat transformadora i la buidor intel·lectual actual. El wokisme, l’islamo-gauchisme (20) , el neofeminisme antisemita (21) , l’antisionisme foll (22) el palestinisme mític (23) , són contra-valors que només contribueixen a l’autodestrucció d’Occident (del capitalisme, segons els idiotes útils còmplices de tots els totalitarismes). El suport de bona part de l’esquerra europea i americana al gihadisme anti-israelià és el senyal de la seva autodestrucció com ha alertat Yascha Mounk (24).

L’ordre internacional sorgit després de la Segona Guerra Mundial plasmat amb la fundació de les Nacions Unides l’any 1945 va ser possible per l’hegemonia política i militar d’Occident que va voler universalitzar els seus valors imposant-los a altres civilitzacions que no els accepten com a propis. Quatre totalitarismes: el tardo-comunisme xinès, el règim post-soviètic rus, l’islamisme (en les seves diverses variants, iranià, otomà, gihadisme tipus ISIS, Al Qaeda…) i el wokisme sorgit del si de les societats obertes occidentals amb l’objectiu d’abatre-les atiant corrents com el neo-antiracisme o el post-colonialisme, pugnen per un món esquarterat en blocs impermeables.

Cap dels quatre té una proposta susceptible de ser acceptada globalment per desplaçar el model occidental, (al qual alguns copien apel·lant-se “democràtics” i organitzant farses electorals), russos i xinesos confien en la seva força militar i/o econòmica per doblegar els estats occidentals. Ambdós, alhora que instrumentalitzen l’islamisme contra Occident el reprimeixen sense contemplacions a l’interior de les seves fronteres. L’expansionisme musulmà només avança en els territoris animistes i cristians d’Àfrica mitjançant el terror i a Occident a través de la implantació de les formes de vida islàmiques com a subsistema de les societats obertes les quals aspiren a abolir en cas d’arribar a ser majoritaris. Com alerta l’antropòloga Florence Bergeaud-Blackler: ” Je définis le frérisme comme une forme particulière d’islamisme née à partir des années 1960 dans les démocraties libérales. Son but est la transformation de la société moins par le politique, que par la culture, l’économique et le social. Le frérisme n’est pas un courant théologique, ni une école juridique, c’est un mouvement qui se donne pour mission d’organiser et conduire la marche de tous les musulmans du monde vers un même objectif : le califat, ou en termes modernes : la société islamique mondialisée. El seu assaig és un compendi sobre la penetració de l’islamisme a les societats secularitzades: “L’impact de la montée du fonamentalisme musulman n’est pas circonscrit à la population musulmane, il a modifié nos comportements, notre façon de penser, en conditionant notre expression”(25).

Fins i tot una coalició heterogenea d’estats denominada Sud Global neix amb amb propòsit declarat d’esberlar el predomini occidental (26). L’acció combinada, però desigual (ja que no és el mateix l’ISIS que les estèrils esquerres llatino-americanes), ha situat els estats occidentals a la defensiva i sense idees clares de com respondre a aqueixa nova realitat. Especialment punyent és la desorientació estratègica i moral dels estats europeus. La feblesa de les institucions comunitàries europees autocentrades en qüestions tècniques i administratives per eludir els debats sobre les seves preses de decisió (immigracionistes, lliurecanvistes i refractàries al proteccionisme dels sectors productius autòctons) més que cohesionar socialment la ciutadania l’està allunyant dels ideals fundacionals de la UE.

Alexandre del Valle fa un assaig prospectiu sobre el futur de la Unió Europea: “De la Hongrie « illibérale » aux des négociations du Brexit, des sanctions contre l’Italie (question du budget-déficit) aux condamnations de la Pologne (justice-démocratie), du « pacte sur l’immigration » refusé par plusieurs pays européens au déni des valeurs identitaires des nations européennes, l’Union européenne est de plus en plus déconnectée des préoccupations des peuples et de plus en plus en contradiction avec les intérêts des Nations jalouses de leur souveraineté. Elle est de plus en plus perçue non pas comme la défenseur de la civilisation chrétienne-occidentale mais comme un laboratoire d’un projet mondialiste acculturant hostile aux nations et aux peuples souverains progressivement appelés à se fondre dans un « empire normatif » (Marie-France Garaut) sans identité, donc où le droit et le droit-de-l’hommisme remplaceraient l’idéntité en conformité avec l’idée de « patriotisme juridico-constitutionnel » du philosophie post-marxiste Jurgen Habermas référence suprème de la Commission européenne (27).

Convindria que aparegués un supranacionalisme europeu alternatiu al model fallit que actualment dirigeix la Unió Europea, en bona part perquè les societats obertes europees han de plantar cara a la pressió dels models totalitaris que exporten Rússia, Xina, els estats integristes islàmics. Dissortadament, no serà immediat, però el nacionalisme català haurà de ser-hi a l’hora de l’Europa dels pobles, si abans surt de la falsa ruta del postnacionalisme i tots els seus derivats (antiracisme, anticolonialisme, retrologia històrica anti-occidental) i evita tota mena de connivència amb les maniobres russes i xineses contra Europa. De moment, Catalunya és el parc temàtic del wokisme esdevingut ideologia oficial del darrer Govern de la Generalitat presidit per Pere Aragonès i integrat exclusivament per membres d’ERC.

Un dels fenomens sorprenents -per l’aparent èxit fulgurant que aqueix corrent de pensament ha assolit al món acadèmic, mediàtic i polític eurooccidental- és el denominat wokisme (acollit acríticament entre el progressisme abstracte nostrat, sempre disposat a afegir-se a qualsevol proposta menys a la defensa de la catalanitat). Pierre Valentin acaba de publicar un assaig on inclou aqueixa definició: “Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d’opression qui auraient pour but, ou en tout cas pour effet, d’inférioriser l’Autre, c’est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes (sexuelle, religieuse, ethnique, etc..), par des moyens souvent invisibles. Le woke est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de conscientisser les autres” (28).

Lliurepensadors com Evelyne Gougenheim (29) o Shmuel Trigano (30) n’han criticat els fonaments mateixos. Entre els intel·lectuals catalans, Xavier Diez (31) és dels que més lúcidament n’ha denunciat l’acceptació banal a Catalunya. El wokisme és incompatible amb el nacionalisme perquè en lloc de teixir els lligams que cohesionen una comunitat nacional els esfilagarsa en col·lectius (auto)marginats de tot projecte compartit. Hom ataca la noció mateixa d’identitat nacional per substituir-la per un conglomerat de comunitats vinculades només per una ciutadania abstracta.

L’anticatalanisme pseudoliberal i el cosmopolitisme apàtrida tenen en comú l’animadversió manifesta envers a tot projecte de construcció social basat en la catalanitat han abraçat el wokisme brandant un enlluernament per les identitats difoses basades en l’intercanvi permanent i la creació de realitats virtuals. L’esquerra independentista nostrada s’ha empeltat inconscientment d’aqueixa mena de plantejaments i es declara obertament contra-identitària, quan la consciència d’identitat és el component esencial de la llibertat nacional amb la catalanitat com a element cohesionador

Natan Sharansky, que fou un dels referents de la dissidència jueva a la Rússia soviética va escriure ja fa uns quants anys que la gran victòria del Món Lliure aconseguida a la Guerra Freda havia donat pas a un període que donava tota la impressió que aquest «volia desarmar-se de l’arma més poderosa del seu arsenal: la pròpia llibertat». El seu llibre “The case for Democracy” (2004), era una crida a tots els líders polítics democràtics per tal que s’adonessin i apreciessin el poder de la llibertat. Posteriorment va ampliar aqueix parer: “Mentre el Món Lliure té a l’abast una capacitat superior per a mobilitzar el talent i les aptituds dels ciutadans, de tot el qual en resulten uns recursos materials molt superiors, l’enemic és posseïdor d’una voluntat ferrenya. La voluntat de l’enemic és forta perquè la seva identitat és forta. Nosaltres hem de combatre la força del seu propòsit amb la fortesa de les nostres pròpies identitats. La gran majoria dels pobles d’Occident no associen la identitat com amiga de la llibertat. Just tot el contrari, un nombre creixent d’intel·lectuals i personatges públics consideren la identitat com a una antagonista de la llibertat, com una font de conflictes i d’amenaça per a la pau.

Les identitats robustes no tan sols són d’importància cabdal per als individus que pretenen portar una vida amb propòsits, ans també són essencials per la capacitat de tota nació democrática de defensar les seves preuades llibertats. Lluny de ser enemigues, la llibertat i la identitat són aliats ferms i ferrenys en la lluita contra el mal.

Europa ha perdut la confiança en la pròpia identitat, en part com a reacció a la seva pròpia història de guerra i de colonialisme. La voluntat de repudiar i malvoler la seva història ha donat llum a una visió d’una democràcia pura, alliberada de vincles particulars que es consideren el batec primigeni i primordial del conflicte i de la guerra. Per un altre cantó, l’afluència enorme d’immigrants ha esdevingut la força de treball d’una Europa envellida. Tanmateix, aquesta immigració té una forta identitat, bé sigui nacional, ètnica i, de cada cop més, religiosa. Els valors d’aquestes identitats semblen aliens, fins i tot incompatibles, amb les tradicions democràtiques europees. El xoc entre aquestes identitats fortes i la democràcia pura, que senyoreja en determinats corrents intel·lectuals i que priva d’arrels els valors europeus, ha obert un conflicte amarg en l’ànima europea i la destrueix: una part d’Europa s’adelera per una democracia sense arrelament identitari i l’altra part s’adelera per una identitat sense democràcia. El conflicte entre democràcia i identitat esventra Europa.

Aquest malvoler europeu entre democràcia i identitat és del tot desencertat i temerari en grau extrem. La identitat sense democràcia és totalitarisme; la democràcia sense identitat s’auto-traeix, esdevé de porcellana i es marceix. En lloc de ser oponents implacables, la democràcia i la identitat s’exigeixen mútuament.

El rebuig a la identitat del món democràtic té una història llarga. El somni és vell: superació de les diferències entre les persones; eliminació de tota mena de fronteres; franqueig de tota mena de divisions que es consideren com la llavor de tot conflicte i de tota guerra… Tot i tractar-se d’un somni envellit, ha revifat amb vitalitat i amb empenta.

La identitat com a causa de l’hostilitat entre els pobles ha sofert dos grans atacs ideològics. El primer és, sens dubte, el marxisme que data de mitjans del segle XIX. El segon assalt ideològic contra la identitat prové de la tirallonga «post», post-identitat, post- nacionalisme, post-modernisme, amb l’addenda del multi- culturalisme. Aquest assalt va sorgir com a reacció a les dues guerres mundials de la primera meitat del segle XX.

Els dos moviments anti-identitaris, malgrat són ben diferents i poden arribar a semblar gairebé oposats en molts aspectes dels seus principis doctrinaris, convergeixen en l’atac contra la identitat. L’oferta del marxisme és la d’una concepció universal absolutista de la seva doctrina política vinculada a l’aconseguiment d’un objectiu específic que és la d’una societat sense classes. Altrament, la tirallonga de la post-identitat transita per sobre d’una pregona doctrina relativista. El marxisme és polític; la post-identitat és cultural” (32).

Cal recuperar el lligam entre identitat, nació i llibertat. La nació és essencialment el resultat d’un procés històric que va congriant la mentalitat singular que crea un sistema jurídic i una llengua propia sobre les quals es basteixen les identitats respectives dels grups humans que assoleixen la conciencia col·lectiva de sentir-se poble. No é spas per casualitat que un historiador eminent com Josep Fontana, però gens vinculat a l’independentisme, va deixar escrit un magnífic treball titulat precisament “La formació d’una identitat. Una historia de Catalunya” (Eumo, 2014). Les nacions són, doncs, realitats anteriors i subjacents, essent el nacionalisme la projecció d’aqueixa voluntat respecte del poder polític, ja sigui per aconseguir la sobirania estatal, o mantenir-la, ja sigui per expandir-la sobre altres pobles.

Els nacionalismes moderns sorgeixen a partir de la revolució anglesa del segle XVII i la francesa del XVIII, expandint els respectius models arreu del món en els segles posteriors. L’estat esdevé el centre sobre el qual pivoten els diversos nacionsalismes que van emergint (cívic, cultural, ètnic…) segons les condicions de cada poble. Per això el nacionalisme és una ideología d’Estat, de l’inexistent i reivindicat o de l’existent i imposat, per això hom pot diferenciar el nacionalisme d’alliberament del de dominació.

La categoria nacionalisme d’alliberament va més enllà dels denominats moviments d’alliberament nacional que durant la segona meitat del segle XX vinculaven aqueix objectiu a l’assoliment d’un estat socialista. Al primer terç del segle XXI, aqueixa denominación pot englobar tots els pobles que lluiten per remoure les condicions de dominació a les quals están sotmesos, ja sigui per procediments democràtics en el món occidental, ja sigui mitjançant la lluita armada quan es tracta de sobreviure a estats totalitaris, com és el cas dels balutxis contra Iran o dels kurds contra Turquia.

El nacionalisme català s’ha de repensar partint de la base que els nacionalismes identitaris poden ser també liberals i fer seus els drets humans universals. El nostre poble és, segurament hores d’ara, el menys nacionalista d’Europa, ja sigui per alienació o per convicció, però no pot escapar a la realitat de tot conflicte nacional on hi ha sempre una pugna ineludible entre dues nacions, la nació emergent i la dominant, que apleguen blocs socials amb interessos contraposats, el manteniment de la dominació o l’alliberament.

L’estroncament del patriotisme republicà com a sistema de valors que havien caracteritzat històricament des del segle XIX el catalanisme dóna com a resultat l’actual manca de la consciència i la voluntat necessàries per capgirar l’aversió envers la catalanitat i a tots els referents que la representen -la llengua en primer lloc- en nom d’un multiculturalisme que encobreix la claudicació d’un veritable projecte de reconstrucció nacional català. Resulta punyent que fos precisamente ERC, i després la resta de partits i entitats sobiranistes, qui encapçalés precisamente al començament del dit “procés independentista” la banalització de la llengua com a senyal d’identitat i l’assumpció del bilingüisme, amb els efectes nefastos que aqueixes actituds han tingut. Sembla com si el compromís adquirit amb la causa de la independència i demostrat en el referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre del 2017 els resultés enutjós i en comptes d’analitzar la situació d’una manera oberta i honesta posen en circulació la brama que no ho tornarem a fer, que l’estat espanyol és massa fort i que cal negociar la desactivació del conflicte tot i la repressió persistent.

A més dels canvis en l’hegemonia ideològica hi ha hagut també canvis substancials en la composició sociològica dels habitants de Catalunya. El psiquiatre Delfí Abella va escriure l’any 1961 un breu assaig titulat «El nostre caràcter», avui no podria fer-se un estudi d’aqueixes característiques, que partia d’una base poblacional majoritària culturalment homogènia perquè la composició identitària de Catalunya ha canviat essencialment. En el territori històricament catalanoparlant hi conviuen actualment, arran de successives onades d’immigració massiva, en relació desigual, a més de la població amb consciència nacional catalana, col·lectius que s’autodefineixen exclusivament com a nacionals espanyols, ciutadans dels diferents estats de la UE i grups d’extracomunitaris amb identitats diferenciades i fins i tot formes de civilització diversa.

Davant aqueixa realitat hom ha convingut una fórmula políticament correcta de circumstàncies: «És català qui viu i treballa a Catalunya». Aquesta definició fa referència al fet que tothom ha de tenir els mateixos drets ciutadans, però no és vàlida des del punt de vista que el vincle de pertinença a un poble és de caràcter sociològic-afectiu. Per tant, quan en l´espai català es demana el reconeixement de la multiculturalitat no es pot passar per alt el pas previ del reconeixement del poble català com a subjecte col·lectiu per fer compatible el nostre dret d’autodeterminació amb l’exercici de drets polítics de ciutadans espanyols, comunitaris i extracomunitaris. Seguint aquest criteri, el poble català avui estaria integrat per un nombre a hores d’ara indeterminat de persones que tenen en comú un conjunt variable i evolutiu d’elements d’identitat compartits (llengua, tradicions, uns valors específics en el món del treball i de la cultura…) i que reivindiquen la condició i el reconeixement de nació.

A partir d’aqueix fonament hom pot bastir el projecte d’estat-nació del poble català, l’únic titular del dret d’autodeterminació en l’exercici del qual han de poder participar tots els ciutadans residents legalment a Catalunya. Aqueix dret, però, no por ser al·legat per altres minories nacionals que s’hi han establert, sí pels altres components de la comunitat nacional catalanoparlant que s’hi vulguin incorporar. Això comporta políticament atorgar la prioritat a l’eix del conflicto nacional Catalunya/Espanya, ja que incorpora l’eix social més efectivament que no pas l’abstracte l’eix dret/esquerra. Al nostre dissortat país, l’estultícia progressista s’abraona contra una noció que abomina: la concepció de l’alliberament nacional com un projecte interclassista i ideològicament plural que prioritza la supervivència de la identitat catalana per davant de les pretensions particulars dels partits que es diuen independentistes. El binomi independència i socialisme ja no és creïble, però hom persisteix a rebutjar el patriotisme català que no s’autoidentifica d’esquerra, com si ser liberal, conservador, tradicionalista, republicà o simplement demòcrata no fos prou mèrit per contribuir a la causa nacional catalana.

Notes

