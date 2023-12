Bona nit, amic Quintana

I

Ha arribat l’amic Quintana i m’he alegrat. Tampoc sabria descriure com m’estimo l’amic Quintana. La seua embriaguesa, però, m’ha permès dir-li que ha de passar per casa un dissabte, que he heretat la casa de ma iaia i tinc tot un pis per encabir-hi los meus 3000 i pico llibres. Celebrem que la vida mos somriu i encara mos queden 10000 migdies abans no comence a fosquejar.

II

La banda de la meua vida són els Doors. Ja no sé quantes voltes ho he escrit al bloc. Alguna volta heu volgut pronunciar les paraules de la felicitat? I les de l’amor? Un conjunt de lletres les conformen: les lletres sagrades d’un món que desconec.

III

Me la foto a dormir unes hores: d’ací unes hores marxo a Tarragona. He de començar a centrar-me en lo màster d’arqueologia clàssica que curso enguany. Bona nit.