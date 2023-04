Avui he dinat amb mon cosí Ricardito per celebrar no res

Mon cosí Ricardito és un animal de barri, un home solter del barri que va ser Sants quan estudiavem al Montserrat-Xavier abans que aquest s’anomenés Joan Pelegrí, l’entranyable i estimat dr. ‘Pele’, qui mos ensenyà als dos a jugar a les dames i als escacs i a fer-nos més catòlics que bons estudiants.

Sengles alcaldes i alcaldessa han potinejat tant lo nostre Sants-Les Corts que gairebé ja no es coneix. Jo, que soc enemic de les ciutats, vaig cardar el camp molt pronte per tornar als orígens, a Les Cases i a Ulldecona, però mon cosí germà, Ricardito, ha viscut resignadament la degradació de Sants, Hostafrancs i Les Corts.

Barcelona és absurda com qualsevol gran ciutat. Jo mai li he trobat la gràcia al fet de comprar i consumir, consumir i comprar, passejar entre aparadors i no fer res més que esperar en cada semàfor i sempre trepitjar l’asfalt i els panots. Pot ser més absurda una vida així? Les grans ciutats estan fetes per a gent conservadora (pensionistes de carrera i funcionaris del que siga) o gent endeutada. Les grans ciutats no son aptes per a ments despertes i encuriosides.

‘Anem al cinema’, ‘han estrenat no-sé-què al Mercat de les Flors’, ‘fem un gintònic’, etc. Sí, ves, fer el gintònic està bé, però en acabat, com diria Joan Fuster: ‘tristatur’. Anar-hi i anar-hi, però consumint i consumint amb un somriure o amb una tristesa damunt.

El cas és que el meu Ricardito aguanta bé els anys de no fer res, per bé que és fill únic i tot i tenir estudis no li agrada aplanar el llom. I jo ho respecto: no fer res, és a dir, no dependre de cap nòmina, és una manera de fer botifarra al capitalisme. Jo estic feliç de saber que mon cosí contempla la vida i en gaudeix, perquè és conscient del seu estatus privilegiat. Si volgués, podria canviar de vida, però ell en té prou en no tocar els nassos a ningú i disfrutar de la llibertat que Déu li ha donat.

En fi, que avui hem dinat junts i mos ho hem passat de categoria, però encara no son les set de la vesprada i jo ja torno a estar al meu hortet d’Ulldecona.

Demà, Dia internacional dels treballadors, món cosí no sortirà a manifestar-se per a res. No és lo seu dia, però tampoc us escandalitzeu perquè la CUP del meu poble tampoc farà res. Perquè tampoc és lo seu dia i no és que ho hagi preguntat, ni que em dolgue -gaire- és que ja se sap que ja fa temps que les sigles no ho aguanten tot.