Ahir vaig saber la notícia que el meu col·lega i bon amic Claudio Venza va morir després de passar un darrer any en què la seva mala salut s’havia agreujat.

Claudio Venza (Trieste, 1946 – 2022) va ser un dels millors coneixedors italians de l’anarquisme espanyol, professor durant molts anys de la Università degli Studi di Trieste, molt dedicat al coneixement de la intervenció dels anarquistes italians a la revolució anarquista del 36, a banda d’un històric militant del moviment llibertari italià.

Durant molts anys, en Claudio baixava regularment a Barcelona, on es trobava amb bona part dels col·legues que ens dediquem a la recerca en matèria de la història de l’anarquisme. Es posava al corrent del que passava a la capital catalana, del que s’anava escrivint i publicant, del que s’anava discutint, i feia de nexe molt valuós entre Itàlia i Catalunya. Bona part dels meus col·legues italians, alguns dels quals van acabar instal·lant-se entre nosaltres, van tenir a veure amb un d’aquests dinars que anava organitzant cada vegada que passava uns dies.

Home intel·ligent, acadèmic brillant, i una persona de gran calidesa humana i generositat proverbial, la realitat és que cada vegada que em trucava per quedar em feia feliç. Les converses de tota mena amb un dels hispanistes més honestos i de coneixement profund sempre aportaven punts de vista que em feien madurar com a historiador. Això va implicar algunes col·laboracions mútues de les que em sento particularment satisfet. També les seves invitacions (com la vegada que em va convidar a la universitat de Trieste a participar del centenari de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia) les recordo amb gran afecte.

Els darrers anys, les seves dolències cardíaques es van anar agreujant fins al punt que els metges el van prohibir els viatges. La darrera vegada que ens vam veure, l’estiu del 2017, el vaig poder visitar a casa seva a Muggia, un petit poble al costat de Trieste, la més austrohongaresa de les ciutats italianes, on juntament amb la seva dona, la també historiadora de referència sobre el moviment llibertari Eulàlia Vega, ens van acollir amb una hospitalitat difícil de compensar.

En certa mesura, el puc considerar com a un dels meus mestres, i ploro avui la seva pèrdua.