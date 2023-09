L’assertivitat (i II)

Jo tinc dret a dir el que pense. Igual que els sentiments també convé de vegades expressar la pròpia opinió o els propis gustos o desitjos, sense per això ser castigat o rebutjat.

Jo tinc dret a no seguir els consells dels altres. Torna…, posa’t…, vés-te’n…, fes…, compra…, no digues…, treballa…, el que et convinga…, el que hauries de fer…

Jo tinc dret a demanar-li a l’altre un canvi de comportament. El canvi pot ser arbitrari, il.lògic, irracional, injust o tot el contrari. El que es demana ha de ser legítim, just, conforme als drets assertius.

Jo tinc dret a dir “no ho sé”.

Jo tinc dret a canviar d’opinió.

Jo tinc dret a demanar quelcom que considere just.

Jo tinc dret a dir “no ho entenc”.