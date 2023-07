I

Avui hem collit lo primer meló i el segon plegó de tomata. Enguany he plantat bona cosa de melons, síndries, meló de tot l’any i melones. Des de mitjans de juliol i fins el setembre anirem collint allò que he sembrat. I collirem en dissabte, per bé que entre setmana estic excavant neolític a Girona.

Fa uns anys vaig plantar tants melons que al final vaig organitzar un berenar a l’hort amb els 4 gats i gent que no coneixia i tots vam acabar-nos li fato i encara en van sobrar per a casa.

De menuts, quan trobàvem un melonar madur, deixat perdre, d’aquells que se’t desfeien a la mà, jugàvem a fótre-mo’ls pel cap. I després a la bassa, a llimpiar-nos. És un record que tinc ben viu. Ara no és convenient ni banyar-se a la bassa, ni beure aigua de les séquies. Està tot emmerdat pels nitrats.

II

Miro enrere sense endinsar-me gaire en els abismes.