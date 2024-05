Vos m’heu donat la vida, mare, la mateixa vida que per vos donaria sense pensar-m’ho gens. El meu amor per vostè és incondional. Ho sabeu, mare, que donaria la meua vida per vos, que m’heu donat allò més preuat que té la família: la vida i l’amor a Déu.

Cent mil voltes cauré i cent mil voltes m’alçaré per vos, per donar-vos tot l’amor que tinc i que no té res a vore amb les riqueses de la família.

Les voltes que he caigut a terra són les voltes que m’heu vist somriure, al vostre costat, pregant-vos una celebració per tanta felicitat que tinc de vore-vos amb salut i altiva. Mare, vos que no m’abandonaríeu mai, per vos sento l’escalf de Jesús i la Mare de Déu.

Mare, mare sagrada, no hi ha res que s’assemble a l’amor de Déu que el vostre amor per mi i la família i tot allò que hem heretat de totes les dones que ens han precedit. No puc estar-vos més agraït i em dolen les meues febleses que no anomeno.