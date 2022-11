Un dia d’esta setmana passada vaig vore per ‘la seua’ l’anunci del Gran Recapte. No tinc res en contra que es recapten diners, menjar i el que calgue per ajudar les víctimes que este sistema capitalista i antihumanista s’emporta per endavant cada dia, però vull fer notar que el supermercat del meu poble llença cada dia abans de tancar un o dos carros plens de menjar als contenedors, la qual cosa me pareix…