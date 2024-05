la nehru i el seu temps

Que en fa de temps d’aquesta foto, tant que sobrepassa de llarg el mig segle; eren temps de quan l’esterilització a ningú li passava pel cap i fins i tot, els quatre veterinaris que hi havia no sabien gairebé res ni de felins ni de cans ni d’ocells casolans de companyia. Eren temps de quant si quedàveu prenyades, si havia demanda pel barri o amistats, amb sort, de la gatada se salvaven els concertats per un cop ben alletats i espavilats, anar cap al nou destí a feinejar de companyia i distracció de criatures -o no tan criatures–, o pel control i cacera de rates, escarabats… Eren temps de quan les restes dels àpats familiars eren la vostra menja, però si aquestes eren minses, sempre hi havia una reserva de menuts -tripes, fetge, perdiu…- reservats en un racó de la nevera fos de gel o elèctrica, comprats el dia d’anar a plaça.

