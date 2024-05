Setmana de la Trobada d’escoles (2)

«he tornat. feia temps que no havia tornat.»

Setmana de la trobada d’escoles i de la festa temàtica a l’escola. «Som escola, som llengua, som moviment, som país.»

Del sis al dotze de maig, hem celebrat a l’escola la Trobada d’escoles. També hem fet un treball específic sobre el moviment, que enguany era el tema clau a l’escola. A veure si sabré fer un resum de totes dues coses… Un dia, el mestre ens va repartir unes carpetes. A dins hi havia un diari. La carpeta i el diria el vam portar a casa. Sempre n’hi ha que se n’obliden de fer allò que cal. Se n’obliden de portar a casa les coses que caldria portar a casa, per exemple, la carpeta de les trobades, o els llibres de lectura, o el quadern d’innovamat en canvi, n’hi ha que no, que no obliden res, n’hi ha que fan allò que cal i n’hi ha que ho porten tot a coll. Una motxilla tan grossa que rebentara abans d’acabar el curs. Un altre dia de la Trobada, el mestre ens va repartir un diari, un altre diari, direu. No. Era el mateix diari, el del primer dia, o una còpia. El vam obrir per la pàgina tres, on hi havia l’editorial i el Manifest d’escola valenciana. Sobre el manifest, podríem assenyalar…

-Amb el títol de “fem poble, parlem valencià”, vam llegir els cinc paràgrafs del manifest i vam extraure les idees principals: quines? Ací les expliquem ordenades:

una. fem una crida per la llengua, amb alegria i esperança.

dues. caldrà assumir la veu del nostre poble.

tres. caldrà parlar la llengua, sempre, sense excuses.

quatre. caldrien polítics que s’estimaren la llengua, l’escola, el coneixement. Però no en tenim d’aquests. O no els coneguem, o no arriben a governar, diu el mestre.

cinc. necessitem persones activistes i compromeses.

sis. venim de lluny, vol dir que tenim història, i recorregut, però també tenim molta feina per endavant. Moltíssima.

[continuarà]