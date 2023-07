Viatge a la frontera de la llengua. A peu per la Llitera, Josep Ma Espinàs

Josep Maria Espinàs és l’autor del llibre dalt esmentat. És una obra excepcional de la literatura de viatges de l’autor, tant per l’escenari com pels fets que s’hi expliquen. Josep Maria aporta un testimoni directe i apassionat dels pobles de la comarca de la Llitera, i sobretot de la seua gent, retratada amb tota la seua humanitat.

També formà part dels Setze Jutges, amb cançons com aquesta.

El 1990, caminant per la Llitera amb sol i amb tempestes, l’escriptor converteix l’experiència d’anar a peu en una narració viva, en una crònica que es llegeix com si el lector també s’aventurara amb ell per camins desconeguts.