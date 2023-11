MANIFEST 25N 2023

En 2023, han estat assassinades més de 50 dones, 6 d’elles al País Valencià:

Anne Marie, 63 anys, Oriola

Ilham, 38 anys. Antella

Raquel, 58 anys a Alzira

Nicola, 54 anys. Castelló de la Plana

Suzan, 80 anys. Oriola

Cristina, 54 anys, Enguera

Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes.

Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema social patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no considera la igualtat un autèntic dret de les dones, que si bé es manifesta genèricament a les lleis, a la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu cos, consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que posen l’accent en les responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és considerat femení i que perpetua la cultura de l’abús de les dones, apropiant-se dels seus cossos, de la sexualitat i de les seues vides.

Malgrat tot el que hem avançat des del 1999, quan l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, de totes les lleis, convenis, pactes, i de tot el que hem avançat en la lluita contra el patriarcat, 24 anys després, encara hi ha qui pretén negar l’evidència i qui li dona suport.

MANIFESTEM QUE:

La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones. El masclisme mata i, per tant, és una qüestió política de primer ordre. Negar-lo, blanquejar-lo, acceptar-lo, ignorar-lo… És ser-ne còmplice.

L’augment de les denúncies de la violència masclista significa que les polítiques públiques que s’han dut a terme aquests darrers anys han augmentat la consciència de les violències cap a les dones que hui ja no ho callem.

Exigim a les institucions públiques que manifesten públicament i de manera unànime i sense embussos el seu rebuig a la violència masclista i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.

L’ajuntament XXXX declare/a el seu compromís amb les víctimes i la tolerància zero amb totes les formes de la violència masclista.

Donem suport a les mobilitzacions convocades pels Moviments Feministes del País Valencià amb motiu del 25N (ací podeu nomenar l’acte/s local que heu organitzat al vostre poble)

La millor forma de combatre el masclisme és treballar per la igualtat, fent-la prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories, dels pressupostos, de la formació del personal, de la visibilització de les dones, de la protecció i atenció de les víctimes.

Per avançar en igualtat i en la lluita contra el masclisme també cal fomentar la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivosexual.

Volem una societat digna, lliure de violències per a totes i tots.

Que el feminisme és la clau per sostindre la democràcia.

Perquè JA NO CALLEM!

Perquè ENS VOLEM VIVES, LLIURES i REBELS!

EL MASCLISME MATA!

No el practiques. No l’acceptes. No el blanqueges. No el negues…. No sigues còmplice!