Internet Rural

Per tal que les persones puguen assegurar el seu projecte de vida i viure amb dignitat en un territori concret, cal que tinga a la seua disposició una sèrie d’infraestructures, des de disposar de mitjans de transport, serveis sanitaris i mèdics, accés a subministres… fins accés a l’educació, relacions socials i religioses. Un mitjà que hi ajuda és Internet. En la nostra societat ja està reconegut per l’ONU com un dret universal, com pot ser l’habitatge, la sanitat i l’alimentació.

Però existeix un problema, derivat de la despoblació del món rural, que fa que els seus habitants no disposen d’Internet de forma digna. El sistema capitalista sols “inverteix” quan la rendibilitat està assegurada. I amb aquesta visió el món rural sempre es queda per a la fi, si hi arriba. Cal trencar aquesta tendència. Hem de garantir un servei que, a més, ajudarà a poder fixar població al món rural, doncs les noves formes de treballar així ho faciliten (teletreball). Hem de reclamar, d’acord amb un eslògan prpopiciat des del món rural, l’Espanya buidada, que en els pobles ha d’existir el 100/30/30, que vol dir disposar d’Internet de 100 Megabytes per segon, estar a 30 minuts d’un centre de salut i a 30 minuts d’una via de comunicació d’alta capacitat (tren, autovies…) Això seria posar primer les persones, els habitants del món rural, que l’economia o la rendibilitat econòmica.