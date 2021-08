El medi rural com a espai d’oportunitats

Emplaçats en territoris que avui reben el nom de l’Espanya buidada, els nostres pobles i el seu entorn són espais plens d’oportunitats que brinden alternatives a un desenvolupament digne per a les persones i el medi que les envolta.

La primera oportunitat són les persones grans que, demostrat està, on millor envelleixen és en sa casa, en el seu entorn, on han viscut la seua vida i tenen els seus records. Per tal que açò siga possible cal la creació d’ocupació per a persones joves que els proporcionem la cura necessària per a garantir-los una vida de qualitat, al temps que s’assenta població i es reactiva la vida cultural, social i econòmica dels nostres pobles.

La segona oportunitat és fer un ús racional dels recursos naturals, les terres de conreu, els boscos i les aigües. En els últims anys s’han descurat o s’han utilitzat d’un mode abusiu o destructor. Cal tornar a pensar a fer un bon ús amb aprofitaments i cures que els conserven i ajuden al retorn de noves persones als pobles.

Per a poder viure en el medi rural cal tenir un pla on es done suport al local, on es faciliten l’autoconsum i la venda d’excedents propis, on les normatives s’adapten als entorns i no el contrari, on es prioritze el benefici social que la població aporta a l’entorn i no l’econòmic.