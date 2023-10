Amb mossèn Alexandre Alapont: ell al cel i jo, on estàvem (Francesc Pérez Moragón (eldiario.es)

El passat 8 de setembre, dia de les Mare de Déu Trobades, al cementeri de Quart de Poblet van donar terra a mossèn Alexandre Alapont, nascut a Polinyà del Xúquer el 1932 i molt vinculat a l’Alcúdia. Havia mort la vespra a Quart.

No ens havíem tractat moltes vegades ni ell, si m’hagués vist pel carrer, m’hauria reconegut. No fa tants anys, quan tornà d’Àfrica, vaig pensar a visitar-lo a València, per preguntar-li sobre les seues relacions amb Joan Fuster, Vicent Ventura i, sobretot, Josep Lluís Bausset. No ho vaig fer. M’ha passat molt sovint en la vida, per timidesa estúpida, passar temps al costat de persones que tenien molt a dir i no ser capaç, jo, de preguntar-los sobre coses que m’interessaven. Les darreres voltes que el vaig saludar fou a l’Alcúdia, el 2010, en l’acte de celebració pel centenari de Bausset, i el 2016, al soterrar de Vicent Miquel i Diego.

Sempre em va semblar, per referències i a distància, un capellà compromès i com cal, però sóc la persona menys indicada del món per parlar d’ell des d’aquesta perspectiva, ni per analitzar la seua tasca a l’Àfrica.

Fa molts anys, en el seu epistolari amb Vicenç Riera Llorca, Fuster narrava les atencions que ell i Bausset dedicaven a estimular l’interès pel valencià en Alexandre Alapont i en una petita colla d’estudiants al Seminario Nacional de Misiones, de Burgos, proporcionant-los llibres i revistes. Després, els dos regalaren a Alapont les estampes que es distribuïren quan cantà la primera missa, impreses en valencià, cosa absolutament excepcional en l’època.

S’ha de dir que el gest no va ser oblidat. Anys després, ja missioner a l’Àfrica, mossèn Alapont feu algunes de les primeres misses en valencià en visites al País Valencià. En recorde una al Puig, en un aplec de la Joventut del País Valencià, potser el 1966; i una altra a la Seu de València. Em roda pel cap que després de la primera tingué problemes amb la cúria, potser amb l’excusa que ell havia dit que era un sacerdot valencià, missioner in partibus infidelium habitualment, i que desitjava fer missa a València —si bé oblidava, és clar, declarar que la diria en valencià i, per tant, contra les arbitràries disposicions arquebisbals.

El funeral de mossèn Alapont, sense jo esperar-ho, em facilità un incentiu inesperat per a fixar vagues records perduts. En entrar a la parròquia, dues senyores donaven dos papers. Un foli contenia una cançó que vaig escoltar moltes voltes, de xiquet i de jove, a la plaça de la Mare de Déu de València, en acabar la Missa d’Infants. L’altre, una quartilla impresa, plegada per fer quatre pàgines, em colpí com un retorn al passat, a la joventut, als inicis d’una mitja consciència civil que, en línies generals, sempre he mantingut. Fou la tipografia, que em va alertar. I just, era el full que recollia en valencià les intervencions del capellà –només les paraules inicials i finals– i dels fidels –és la paraula que em ve al cap, ara mateix– durant una missa ordinària, sense celebració especial. Les respostes dels fidels hi eren senceres. Vaig dir als amics que tenia als costats, abans de comprovar-ho: «Això està fet a la impremta antiga de Ferrer Pastor, Fermar». Aquest era, en efecte, el peu d’impremta obligatori. Ara, hi havia l’any d’impressió: 1969. Els fulls que jo coneixia i havia distribuït en determinades ocasions, idèntics, tenien data anterior. Era un facsímil de quan Fermar encara estava a València, davant de Sant Josep de la Muntanya.