Algunes preguntes davant la guerra que vivim (i II)

Sabem de sobres que “Tota guerra deixa el món pitjor que com l’havia trobat. La guerra és un fracàs de la política i de la humanitat, una claudicació vergonyosa, una derrota front a les forces del mal” (ET 261) però en aquesta situació s’han transgredit aqueixos conceptes menyspreant-los, perquè són les mateixes forces del mal que ataquen.

Diu Francesc: “Vull destacar que els 75 anys de les Nacions Unides i l’experiència dels primers 20 anys d’aquest mil.lenni, mostren que la plena aplicació de les normes internacionals és realment eficaç i que el seu incompliment és nociu. La Carta de les Nacions Unides, respectada i aplicada amb transparència i sinceritat, és un punt de referència obligatori de justícia i un llit de pau” (ET 257). Està vist que aquesta agressió realitzada per Putin destrossa tota la normativa internacional, els DDHH, bombardejant corredors humanitaris, massacrant la població civil i tot el que se li pose per davant per a aconseguir els seus fins.

Es pot recórrer al diàleg amb aquest personatge? cap el diàleg amb un ésser a qui els acords presos li importen un rave i els trenca a discreció, arbitràriament, quan li dóna la gana?, es pogué dialogar amb Hitler, tal vegada com Petain féu a França, oferint-li a capritx del dictador el que desitjava?, no està el diàleg en aquesta ocasió, ingènuament sobrevalorat ja que les parts en conflicte, especialment l’agressor, té molt clar el seu objectiu a aconseguir i no admet una altra alternativa per a aconseguir-lo que se li oferisca Ucraïna per les bones, pacíficament?. No podria ser considerada en aquesta ocasió com a justa “ètica” la guerra d’un país que es nega a rendir-se davant el sàtrapa opressor?