8 de març: DIA DE LA DONA

Amb un poema de Joan Margarit…



Principis i finals

Un temps, vaig ser una noia de futur.

Podia llegir Horaci i Virgili en llatí,

recitar de memòria tot Keats.

Però, entrant en les coves dels adults,

em van caçar i vaig començar a parir

els fills d’un home estúpid i cregut.

Ara m’empleno el vas sempre que puc

i ploro si recordo un vers de Keats.

Una no sap, de jove, que cap lloc

no és el lloc on podrà restar per sempre.

També s’estranya quan no arriba mai

aquell o aquella en qui trobar descans.

Una ignora, de jove, que els principis

no tenen res a veure amb els finals.