Un expert en el Solcades

M’escriu un amic per dir-me que ha passat lo dia escodrinyant este bloc meu i que li han entrat ganes d’obrir-ne un de propi. L’encoratjo a que s’anime i n’obre un ací mateix, a MésVilaweb. No ho descarta, tot i que ho faria des de l’anonimat o emprant un pseudònim. Bé, això tant se val. Per mi no és una qüestió banal, ja ho sabeu los que em llegiu, però jo no sóc ningú per imposar res i encara menys una raó personal com aquesta.

Li comento que per mi el bloc és un entreteniment, una manera de passar un ratet, fins i tot una manera de relaxar-me i no perdre l’hàbit d’escriure una mica cada dia. O gairebé cada dia. Una manera de passar un temps del dia, com llegir VilaWeb, com estar pendent del darrer titular. VilaWeb és una estructura d’estat fiable. De fet, és l’única estructura d’estat de veres que sempre hem tingut. Això està ben clar, després de tot.

Per molts anys, doncs.

PS 1. L’amic ha trobat una fotografia meua al bloc que li ha agradat especialment. Diu que és el Sonoma català. M’ha agradat, aquesta comparació. És aquesta que encapçala el text.

PS 2. No dubteu pas que d’ací 40 anys (potser 10), quan ja estaré calb i sec del tot, este bloc serà motiu d’un TFG o TFM. O no.