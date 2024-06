lectura de cas obert.

Salvador Puig Antich, cas obert .

Llibre d’en Jordi Panyella.

Sap escriure i es llegeix ràpid.

Em sembla que me’l acabaré ràpid. És una narració amena.

Si no fos cert diria que és una bona novel·la política-policíaca-ficció, però no ho és, està basada en fets reals.

Ignorava que en Garriga Paituvi escrivís a Interviu a l’any 1975 quan tothom estava exiliat i que se’n hagués sortit tan bé. Les poques vegades que vaig tenir contacte amb ell, la penúltima la tardor del 72 al carrer Hospital, parlava amb aquell aire de suficiència i la darrera i última el 2001 vàrem coincidir a l’aeroport a Menorca, on hi tenia negocis, continuava amb la seva parsimònia, amb els seus aires…

Me’n adono que vaig començar a desconnectar de tot plegat ja despres de l’estiu del 1972 i mesos després quan vàrem anar al cinema a la primavera del 1973 en Jann-Marc, el “metge” en Salvador Puig el vaig conèixer llavors i jo. I finalment el 1974, quan el varen executar humiliant-lo al garrot vil…

Desconnexió total entre el 75 i el 76 a Perpinyà i fins el 2006 quan ens vàrem retrobar a can vies per oposar-nos al film Salvador, pel què representava, sobretot un producte de consum, una part de thriller policíac i una segona part lacrimògena, no de memòria. Tot molt llunyà. De fet des de l’últim contacte de companys havien passat 30 anys, quedava tot molt lluny i de fet és molt lluny.

Només l’acabo de començar i he llegit capítols, saltant-me, l’ordre numèric de les pàgines.

L’objectiu del llibre és que es revisi el cas, et va desgranant totes les il·legalitats policials i del règim de llavors, dels criminals al poder.

PS: Finalment deu dies despres he acabat de llegir el llibre, Salvador Puig Antich, cas obert. Novel·lesc, dens, insistent, es fa massa llarg. Al final una entrevista a un dels presents al judici sumaríssim que finalment és determinant.

Tot el llibre són hipòtesi, sospites. En aquella època no hi havia justícia, manava el poder repressiu i es manipulava tot.

Salvador Puig Antich, cas obert’, una investigació periodística de Jordi Panyella