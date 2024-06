Tenir el C1 i no saber si les mongetes s’han cuit o s’han cogut

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Les mongetes no s’han cogut

Avui milers de joves han fet la selectivitat i han descobert que no diem "les mongetes s'han cogut", sinó "les mongetes s'han CUIT".

Tots fa dos anys que tenen el C1 de català.

La immensa majoria ja no estudiaran català mai més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 6, 2024



Miserables!

Volíeu matar el català i us heu mort vosaltres abans.

Miserables!

Volíeu matar el català i us heu mort vosaltres abans.

Miserables pic.twitter.com/H3VXRZKBHj



A Manresa, llibreries com cal

Aparador de la llibreria Rubiralta, al carrer del Born de Manresa.

Aparador de la llibreria Rubiralta, al carrer del Born de Manresa.

Tot en català, és clar que sí. pic.twitter.com/KgfsiQO6CO

La Poques Paraules, una llibreria excepcional, al cor de la ciutat de Manresa. Sense renúncies, sense apocament, amb dignitat. https://t.co/SZZ1NGevXG



La llengua, la llengua! (Gràcies, M. Carme Junyent)

La llengua, centrem-nos en la llengua! No oblidem Carme Junyent 👇 pic.twitter.com/WIcoOPsPxx



M’escoltes o em sents?

"Segur que escoltes bé?" Valga'm Déu de la Veracreu! https://t.co/o3woDHdAtS



Anem a macarrons?

Quina mania a dir “anirem a eleccions”. Això no és parlar normal. Repetirem les eleccions, però no “anirem a eleccions”.

Quan repetim un dibuix “anem a dibuix”?

Quan repetim una carta “anem a carta”?

Quan repetim de macarrons “anem a macarrons”?

Semblem ximplets — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 30, 2024



Fer la llesca

Importunar:

—FER LA GUITZA

—FER LA LLESCA

—FER LA PUNYETA

—FER LA SANTÍSSIMA

—FER LA MURGA

—DONAR DESTRET

—FER LA GARSETA

—NO VINGUIS AMB GALINDAINES

—NO VINGUIS AMB MARTINGALES

—NO VINGUIS AMB RETÒRIQUES

—NO VINGUIS AMB MUSIQUES

—NO VINGUIS AMB SOLFES

—NO VINGUIS AMB AQUESTES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 17, 2024



Més curt que una cua de conill

—ÉS MÉS CURT QUE UNA CUA DE CONILL

—NO ALLARGA GAIRE

—NO SE SAP TREURE ELS MOCS DEL NAS

—NO TÉ DOS DITS DE FRONT

—ÉS UN CAP GROS

—LI FALTA UN BULL

—ÉS UN TOTXO

—ÉS UN TROS DE SOCA

—ÉS UN BAJOCA

—ÉS MÉS RUC QUE UN PANER

—ÉS MÉS RUC QUE UNA SABATA

—ÉS BAIX DE SOSTRE En qui penseu? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 10, 2024



No perdem la traça

No perdem la traça!

—És admirable la TRAÇA que té fent dibuixos

—La seva TRAÇA literària és inqüestionable

—Va demostrar una gran TRAÇA a disparar

—Donava cops amb molt poca TRAÇA

—Té TRAÇA per a les feines del camp

—No té gens de TRAÇA per a la canalla — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 21, 2024



Xic, però malparit

No cal dir “pequeño pero matón”:

—XIC, PERÒ MALPARIT

—CAMA CURTA, LLENGUA LLARGA

—COM MÉS XICA ÉS LA NOU, MÉS REMOR MOU

—L’ANIMAL, COM MÉS PETIT MÉS GUIT

—XICA BÈSTIA, GOS AÜC

—UN MOSQUIT ESPATLLA UN ORGUE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 14, 2024



Això no és evolució

Avui molta gent s'esgarrifa quan llegeix o sent "Ja *olora a estiu" en compte de "Ja FA OLOR D'estiu" .

Però potser d'aquí a uns quants anys s'haurà escampat tant que uns quants mestretites diran que això és "evolució". I el @iec ho acceptarà.

En voleu exemples? (1/2) https://t.co/GTE6fGu4sk — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2024



Pertot arreu

Corregiu això als fills i néts, si us plau:

⛔️ No hi ha ningun mestre ✅ No hi ha CAP mestre

⛔️ Vaig veure brutícia per tots llocs ✅ Vaig veure brutícia PERTOT ARREU

⛔️ L’esmorzar? Ara se’l porto ✅ L’esmorzar? Ara L’HI porto

⛔️ Va agafar-lis la bossa ✅ Va agafar-LOS la bossa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 6, 2024



Tot d’un plegat

“De bones a primeres”? No!

—DE SOBTE

—TOT D'UN PLEGAT

—DE COP I VOLTA

—TOT D'UNA

—EN PRIMER LLOC

—D'ENTRADA

—A PRIMERA VISTA

—DE PRIMER MOMENT

—ABANS DE TOT

—PRIMER DE TOT

—DE PRIMER COP D'ULL

—DE SEGUIDA

—ARA QUE HI SOM — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 4, 2024



Comptat i debatut

Castellanades:

⛔️ a ciència certa ✅ DEL CERT, DE CERT, DE CIÈNCIA CERTA

⛔️ a diari ✅ CADA DIA, DIÀRIAMENT

⛔️ a fi de comptes ✅ AL CAP I A LA FI, AL CAPDAVALL, FET I FET, COMPTAT I DEBATUT, BEN MIRAT

⛔️ a mida que✅ A MESURA QUE

⛔️ a no ser que✅ FORA QUE, LLEVAT QUE, TRET QUE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 13, 2024



Perdre l’oremus

Enutjar-se:

—TREURE FOC PELS QUEIXALS

—BULLIR LA SANG A LES VENES

—ENCENDRE’S COM UNA TEIA

—ENFILAR-SE FINS AL CAPDAMUNT

—ENFILAR-SE COM UNA CARABASSERA

—ESTAR EMPRENYAT COM UNA MONA

—MOSSEGAR-SE ELS PUNYS

—PERDRE L’OREMUS

—POSAR-SE COM UN BITXO

—POSAR-SE FET UN GALL DE PANSES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 24, 2024



Què coi “donar la brasa”?

Com que "Et donem la brasa", @bonpreuesclat? Això no vol dir res en català!

Hem de saber argot espanyol per entendre la vostra propaganda?

Una mica d'autocentrament, si us plau! pic.twitter.com/tb7etu5NPD — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 11, 2024



Per què o perquè?

PERQUÈ o PER QUÈ?

Si vol dir PER QUINA RAÓ o PEL QUAL ho escrivim separat. Si no, junt

—No sé PER QUÈ crides (= per quina raó)

—PER QUÈ m’esperes? (= per quina raó)

—La raó PER QUÈ hem fet la reclamació (= per la qual)

—Ho faig PERQUÈ vull

—Ho faig PERQUÈ ho vegis

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 15, 2024



No ho esguerrem!

El DIEC (encara) no admet el castellanisme *carregar-se quan vol dir:

—FER MALBÉ la relació

—ESGUERRAR un dibuix

—DESFER-SE DE l’enemic

—DERROTAR l’adversari

—DESTRUIR un pont

—ELIMINAR el candidat

—ESPATLLAR l’ordinador

—SUSPENDRE mitja classe

—MATAR un ocell

—TRENCAR un vidre — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 29, 2024



Eixamplar la base

Eixamplar la base

Eixamplar la base, dius? Eixamplar la base és això 👇 https://t.co/iqDLdcu0Hw



M’ha passat volant

Ep!

⛔️ Demà em passaré per casa teva ✅ Demà PASSARÉ per casa teva

⛔️ De seguida es passa al castellà ✅ De seguida PASSA al castellà

⛔️ La classe se m’ha passat volant ✅ La classe M’HA PASSAT volant

⛔️ Ostres, disculpa, se m’ha passat ✅ Ostres, disculpa, ME N’HE DESCUIDAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 9, 2024



Encara bo

Ep!

⛔️ Menys mal que se n’ha adonat ✅ SORT que se n’ha adonat

⛔️ Han guanyat? Menys mal! ✅ Han guanyat? ENCARA BO!

⛔️ Va relliscar i menys mal que no va caure ✅ Va relliscar i ENCARA RAI que no va caure

⛔️ Menys mal que m’hi has pogut dur ✅ ENCARA COM m’hi has pogut dur — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 7, 2024



Català de plàstic

3 exemples de català de plàstic:

—La durada de cada sessió serà de 5 minuts ▶️CADA SESSIÓ DURARÀ 5 minuts

—El meu nom és Martí ▶️EM DIC Martí

—La votació s’ha d’allargar durant el temps que hagi durat la interrupció ▶️La votació s’ha d’allargar TANTA ESTONA COM S’HAGI INTERROMPUT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 3, 2024



Com que perfil baix?

No ho trobeu estrany, això de “perfil baix”?

—Va mantenir tota l’estona un perfil baix ▶️Va mantenir tota l’estona un PAPER DISCRET

—Ha tingut un perfil baix ▶️S’ha comportat AMB DISCRECIÓ

—Procurarà tenir un perfil baix ▶️Procurarà PASSAR DESAPERCEBUT Parlem normal? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 16, 2024



Ara plou, ara fa sol

No ho perdem, amics:

—ARA riu, ARA plora

—ARA s’abracen, ARA s’esgarrapen

—ARA plou, ARA fa sol

—ARA guanyen els uns, ARA guanyen els altres

—ARA PER NAPS, ARA PER COLS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 28, 2024



Massa maldecaps

Formalment, això va així:

—Tinc masses maldecaps ▶️Tinc MASSA maldecaps

—No hi ha prous diners▶️No hi ha PROU diners

—Em pensava que no tindria prouta força▶️Em pensava que no tindria PROU força

—No van ésser uns dies qualsevols▶️No van ésser uns dies QUALSSEVOL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 11, 2024



Dempeus!

Ho esmenem?

⛔️ M’esperava *de peu

✅M’esperava DRET / A PEU DRET / DEMPEUS ⛔️ Posa’t de peu

✅AIXECA’T / ALÇA'T ⛔️ Arrel de pluja, s’ha suspès

✅ARRAN de la pluja / A CAUSA de la pluja ⛔️ D’haver-ho vist no hauria vingut

✅SI HO HAGUÉS vist ⛔️ Aplacem-ho

✅AJORNEM-ho — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 5, 2024



Anar a seguir botigues

Anar a seguir botigues

Digueu-me antiquat, però això de "anar de compres" per a mi sempre serà ANAR A SEGUIR BOTIGUES. (La definició de l'Alcover-Moll és aquesta: "anar d'una botiga a l'altra per comprar coses, per mirar els mostradors, etc.")



El clatell

No perdem el CLATELL (o BESCOLL):

—Tinc mal de CLATELL

—Va relliscar i VA CAURE DE CLATELL

—Sembla que TINGUIS ELS ULLS AL CLATELL!

—T’han enganyat; TENS LLANA AL CLATELL!

—Quin CLATELLOT que li ha clavat

—S’ha fumut una bona CLATELLADA

—L'ha CLATELLEJAT de mala manera, pobre — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 22, 2024



Revifar

Revifar:

—VEURE’S LES ORELLES

—ALÇAR EL CAP

—EIXORIVIR-SE

—DEIXONDIR-SE

—ESPARPILLAR-SE

—ESTAR CAMPAT

—ESTAR AGAMBAT

—ESTAR ESQUERAT

—FER UNA REVIFALLA

—TREURE FAVES D'OLLA

—SORTIR-SE’N

—PASSAR DE MORT A VIDA

—TORNAR DE MORT A VIDA

—AGAFAR PIT

—AGAFAR ALES

—ANAR AIGUA AMUNT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 7, 2024



No dormo tant com hauria de dormir

Guaiteu això, amics:

⛔️ No dormo tot el que hauria de dormir ✅ No dormo TANT COM…

⛔️ Serem tot el radicals que vulguem ✅ …TAN RADICALS COM vulguem

⛔️ Fa tot el possible per parlar-hi ✅ Fa TANT COM POT per…

⛔️ Fem les coses el millor que podem ✅ …TAN BÉ COM podem — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 10, 2024



Seguiu-li la veta

No el contrarieu

—SEGUIU-LI LA VETA

—SEGUIU-LI EL JOC

—DONEU-LI PER LA BANDA

—DONEU-LI PER LA MENJADORA

—DONEU-LI PER LA SEGUIDA (o PEL SEGUIT)

—DONEU-LI CORDA

—DONEU-LI PEIXET

—NO LI TRENQUEU LA GIRADA

—SEGUIU-LI EL CORRENT

—SEGUIU-LI LA CORDA

—FEU-LI EL JOC

—DIGUEU-LI AMÉN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 31, 2024



Els indiferents! (Gràcies, M. Carme Junyent)

"Hem de treballar amb aquest 70% d'indiferents", deia la Carme Junyent. Quin cap tan clar que tenia aquesta dona! 👇 pic.twitter.com/uYKoIa1YbP — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 22, 2024



Amb escreix

Ep!

—Vam guanyar de carrer ▶️SENSE SUAR GENS

—És el més bo de carrer ▶️És, DE MOLT, el més bo

—200 euros, te’ls gastaràs de carrer ▶️AMB ESCREIX / DE SEGUIDA / COM SI RES / DE SOBRES

—Els alumnes, se’ls emporta de carrer ▶️EN FA ALLÒ QUE VOL / ELS FA ANAR ALLÀ ON VOL / ÉS L’AMO — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 20, 2024



Ben bé deu minuts

Ep!

⛔️Veig que avui, per lo menys, s’ha comportat bé

✅Veig que avui, SI MÉS NO… ⛔️Trigarà deu minuts per lo menys

✅Trigarà BEN BÉ deu minuts ⛔️M’he d’esperar? Això és lo de menys

✅M'he d'esperar? AIXÒ RAI ⛔️Hi ha cua, però és lo de menys

✅Hi ha cua, però NO PASSA RES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 13, 2024



Ho esmenem?

Ho esmenem?

⛔️ medir ✅ AMIDAR (prendre la mida) / FER (tenir tal o tal dimensió)

⛔️ acte seguit ✅ TOT SEGUIT

⛔️ sembla ser que ✅ SEMBLA QUE

⛔️ solventar ✅ RESOLDRE

⛔️ tormenta ✅ TEMPESTA(T)

⛔️ tatxar (un mot) ✅ RATLLAR

⛔️ a esquenes de ✅ A ESQUENA DE (o A L’ESQUENA DE) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 30, 2024



És natural

Per a menys?

⛔️S’ha enfadat i no és per a menys

✅ S’ha enfadat i ÉS NATURAL ⛔️L’han renyat. No és per a menys

✅ L’han renyat. N’HI HA PER A AIXÒ I PER A MOLTS MÉS ⛔️Us heu espantat, oi? No és per a menys

✅ Us heu espantat, oi? ÉS LÒGIC — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 27, 2024



No se n’ha ennovat

Per què *enterar-se?

—No S’ASSABENTA de cap notícia

—Hi ha gent que encara no SE N’HA ENNOVAT

—Si SE N’ADONA, tremoleu

—És que NO EN PAPA NI UNA

—T’ho diré ben clar PERQUÈ HO SÀPIGUES

—Si t’enxampo SABRÀS DOS I DOS QUANTS FAN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 23, 2024



Recollons!



Tallar el bacallà

Ep!

⛔️ Ja es veu qui dirigeix el cotarro ✅ Ja es veu qui TALLA EL BACALLÀ

⛔️ Aquesta sempre vol dirigir el cotarro ✅ Aquesta sempre vol REMENAR LES CIRERES

⛔️ Què noi, com està el cotarro? ✅ Què noi, com HO TENIM?

⛔️ Surt a veure com està el cotarro ✅ Surt a veure com VA TOT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 8, 2024



Tants com en veu

Tinguem-ho en compte:

—Vine les vegades que vulguis ▶️ Vine TANTES VEGADES COM vulguis

—Hi havia la mateixa quantitat de noies que de nois▶️Hi havia TANTES NOIES COM nois

—Tindràs els que vulguis▶️En tindràs TANTS COM vulguis

—Vol tots els que veu ▶️EN vol TANTS COM en veu — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 14, 2024



Per què som idiotes, senyor Rufián?

Escolteu, senyor Rufián:

Al nostre país, molta gent creu que no hem de renunciar al català. I que si al parlament espanyol es pot parlar en català també s’hi ha de poder parlar en una televisió, pública o privada.

Ens podeu dir –argumentadament, si us plau– per què som idiotes? https://t.co/NA6UiNEiej — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 7, 2024



Encara et culparien a tu

Genuïnitats:

⛔️ Igual se n’ha anat ✅ POTSER se n’ha anat

⛔️ No diguis res, que igual et culpen a tu ✅ No diguis res, que ENCARA et culparien a tu

⛔️ Tenim tres testimonis i igual no hi haurà judici ✅ Tenim tres testimonis i VEURÀS QUE DESPRÉS no hi haurà judici — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2024



Estimem-nos

"Faig faltes. Fins i tot en castellà se me n'escapa alguna."

Aquesta frase, presidida pel "fins i tot", és una gran demostració de manca d'autoestima lingüística. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 29, 2024



Temerari o temorós?

No ho confonguem:

—Un conductor TEMERARI pot causar accidents [exposat als perills sense reflexió i sense por]

—Es va acostar TEMOROSA (o TEMORENCA) i tremolant [plena de temor]

—A la nit no hi vol anar: és molt TEMOREC [que s’espanta per no res] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 6, 2024

