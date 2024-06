Altres veus: “Vidas perfectas” / “Mothers’ Instinct”, de Benoît Delhomme

Anne Hathaway , Jessica Chastain , Josh Charles i Anders Danielsen Lie protagonitzen el debut com a director del prestigiós director de fotografia Benoît Delhomme, “Vidas perfectas” / “Mothers’ Instinct”.

Sinopsi: L’Alice (Jessica Chastain) i la Celine (Anne Hathaway), gaudeixen de les seves idíl·liques vides al costat dels respectius fills i reeixits marits. Són millors amigues i veïnes. La perfecta harmonia de les seves vides es trenca de sobte després d’un tràgic accident. Una combinació de culpa, sospita i paranoia destrueix el vincle entre l’Alice i la Celine donant lloc a una dura batalla psicològica quan els instints maternals de totes dues revelin el seu costat fosc per defensar els seus.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya.

Veïnes hitchcockianes, article de Paco Vilallonga, al ‘Full de sala del Cinema Truffaut’: (..) Fa només sis anys, una producció francobelga, que va passar relativament desapercebuda, plantejava una absorbent trama d’intriga a partir de la relació entre dues veïnes i els seus fills petits. “Instinto maternal” d’Olivier Masset-Depasse es revelava com un molt efectiu artefacte amb ressonàncies hitchcockianes, que tot i la seva limitada repercussió, va cridar l’atenció dels productors nord- americans. I d’aquesta forma es va començar a bastir el projecte de “Vidas perfectas”, el títol amb el qual ens arriba al mercat espanyol, tot i que l’original “Mother’s instinct” es manté fidel al del seu referent europeu. De fet, el mateix Masset-Depasse exerceix aquí les funcions de productor executiu. (..) Delhomme, que també signa la direcció de fotografia del film, aboca tota la seva experiència en una obra que té un acabat impecable. És una pel·lícula perfectament mesurada, on cada detall compta, i amb una ambientació d’època -els Estats Units dels anys seixanta- excel·lentment plasmada sense necessitat de fer un gran desplegament de mitjans que seria contradictori amb el seu plantejament intimista. Però per damunt de tot, “Vidas perfectas” és un drama de personatges, totalment focalitzat en la relació absorbent i progressivament canviant entre dues veïnes, Celine i Alice, que aparentment tenen una vida ideal, fins que un tràgic esdeveniment ho trencarà tot. És inevitable, com ja passava en l’original francobelga, no veure l’ombra de Hitchcock en l’arquitectura dramàtica del film. Sobretot en els dos primers actes, quan l’entramat d’intriga funciona millor, potser no tant en el tercer acte, quan la resolució perd una mica la subtilesa i el gust pels detalls. En qualsevol cas, és un film que, més enllà de la seva esplèndida factura, atrapa l’espectador, sobretot si aquest no ha vist la pel·lícula original en què es basa. Per interpretar les dues protagonistes, Delhomme ens proposa un magnífic duel entre dues de les millors actrius de la seva generació, Jessica Chastain i Anne Hathaway, que a més s’han implicat molt directament en la pel·lícula perquè també exerceixen de productores. (..) El ‘tour de force’ entre les dues intèrprets és altament delectable i ens retorna una mica a l’època en què la presència magnètica a la pantalla de dues actrius del seu nivell ja justificava per si sola el visionat del film.

Joan Millaret Valls, a X: (..) amb Jessica Chastain i Anne Hathaway com amigues i veïnes de classe mitjana als anys 60 i estil elegant a lo Todd Haynes però que després d’un accident d’un fill el relat gira vers un retorçat thriller psicològic.