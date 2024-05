I

Mai m’ha abellit començar a escriure amb un ‘no’. Tanmateix, quan em disposo a escriure, la primera paraula que em ve a la ment és ‘no’. M’hi he de fixar, doncs.

II

Estic content del darrer Mac que he comprat. És un bon pepino. Ara en tinc tres d’operatius, però aquest que he comprat els supera de llarg. M’agrada el sò, el teclat, la rapidesa, les connexions… és com tots els Mac’s quan són nous però més ràpid, amb més memòria RAM. Aquesta vegada he preferit invertir en la RAM enlloc de comprar un M3 amb una RAM bàsica. El resultat em convenç. També el preu.

III

Estic acabant el màster d’arqueologia clàssica. Aquesta setmana tinc avaluacions i tot per fer, tot per enllestir. Res de l’altre món.

IV

M’ha alegrat molt trobar-me el mossèn ja recuperat. Evidentment, no ha perdut aquesta pau i serenor que transmet quan parla. Alegria.