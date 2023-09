Girona (VII)

L’Eucaristia a la Basília de Sant Feliu és preciosa. Ara que mos hem instal•lat a Salt, no hi acudeixo tant com unes setmanes enrere. Esta setmana passada només hi he anat una vegada. Lo bus L4 t’hi porta i t’hi torna. I sempre ve de gust deixar-se seduïr pels carrers del Barri Vell, fer el cafè a la Plaça del Vi i fer gana per a l’hora de sopar.

Tardoreja i això m’encanta. Ja sabeu, los lectors del bloc, que les meues estacions favorites són la tardor i l’hivern. Temps de plegar les olives. I de collir-les. Temps per deixar-se seduïr pel foc al maset i a casa. Temps per a estudiar i excavar amb aquella claror que només la tardor mos regala. Temps per muntar a la Terra Alta, recórrer los camins dels núvols i esperar que es faça de nit. Temps per a les excursions, com les que farem demà amb Sisco i Jan, per la Serra del Montsià.