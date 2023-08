Cal que plogue. Plourà

Conten que esta vespra plourà. I cal. Ma mare em conta que esta setmana ha estat a l’hort. Un hort generós, de terres argiloses, ben regades a manta, i que ha collit los melons menuts, les tomaques ja massa madures i les asbargengues esquifides. Massa calor. Lo reg de suport de cada divendres no ha estat suficient per a donar vida a la vianda i esta setmana que entrem, malgrat estar en festes, a cuita correns mos tocarà arruixar per a la mosca, lo repilo i afegir nutrients foliars a les oliveres. Diuen que és lo clima, que canvia, que tot ve a morir del mateix mal. I natros ho vivim en primera persona. I les plantes no arriben al setembre, i la junça s’escampa per allà on corre l’aigua i tot fa de mal estar.

Però abans de collir les olives, tornaré a retovatar l’hort per a sembrar bajoca. La bajoca no falla mai i és bona de qualsevol manera: fregida i condimentada, bollida amb pataca i oli, feta puré, amb llegums, a l’amanida…

Esta vespra -conten- plourà. Bona cosa. Mentrestant, mos deixem seduir, irremeiablement, per un ventet que ara no sabria dir-vos si és més Llevant que Mestral, però que és tot un amor quan entra a ratxes pels balcons de casa i escampa la calitxa que viu a les cambres d’ençà d’una primavera que ja apuntava maneres.