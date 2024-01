Quaderns del pelegrí

El grup ha trobat un lloc barat on estar tres dies. A la poca estona descobreixen la causa de tan baixos preus: està molt prop de l’estació del tren. Ixen i arriben trens amb freqüència. Després de la primera nit, comenten.

-Tot just he dormit. Quan quasi ho aconseguia, arribava o eixia un tren.

-Jo tampoc he dormit molt, va dir el pelegrí. Aquest lloc és una paràbola de les nostres vides. No he deixat de pensar en quants trens han anat arribant a la meua vida al llarg del temps… i a quants he dit adéu definitivament.

Quan creeu que heu obert de bat a bat el vostre cor al món, comprendreu que tot just heu deixat entrar un raig de llum en vosaltres.

-Ara ets Pelegrí de passadissos i porxos?

No oblides que el principal camí el fem amb el cor, no amb els peus.