Josep M. Espinàs, A la taula dels altres. A peu pel Priorat

Josep M. Espinàs és l’autor del llibre esmentat al títol d’aquest apunt. El llibre que ara duc a aquest apunt fou escrit el 1962. Jo encara no tenia sis anys. I ara ha estat reeditat per La Campana. És el recull de les experiències viscudes per l’autor en aquest viatge a peu pel Priorat. L’escriptor camina per aquesta comarca durant la verema i passeja per uns pobles on un foraster és una raresa. Esmorza i conversa amb la gent que troba al llarg del viatge. Ací podeu trobar més referències a l’esmentat llibre.