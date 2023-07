Llibre editat per Angle Editorial, Barcelona, 2021.

Xavier Aliaga és periodista i escriptor. Nasqué a Madrid el 1970 i fou criat a Xàtiva. Ha fet col.laboracions en diversos diaris (El País). Ha fet guions de televisió, comunicació cultural i participat en tertúlies de ràdio i televisió. Ha publicat sis novel.les fins ara (2021). Si no ho dic, rebente; Els neons de Sodoma; El meu nom no és Irina; etc.

Ací teniu una entrevista a l’autor sobre la seua novel.la.