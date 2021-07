Capitalisme i els seus cants de sirena (i II)

La gent prefereix el mal conegut que el bo per conéixer. Cal trencar aquest cercle viciós i provar, encara que siga en el propi territori, experiències alternatives. Necessitem un sistema que corregisca la distribució de rendes i corregesca la desigualtat. La majoria dels fonaments del nostre sistema estan basats en criteris de desigualtat. El lema del capitalisme, de l’Amèrica de les oportunitats, és que si eres pobre i t’esforces podràs aconseguir canviar la teua situació… però això és mentida. És un intent de culpabilitzar a qui fracassa del seu fracàs i no al sistema: “no t’has esforçat el suficient”.

Mercat-Societat és un dels equilibris que hem de recuperar. Hem descobert en aquesta pandèmia que les crisis no poden resoldre’s sols amb un mercat, sense Estat, és a dir, sense el comunitari. Ara es demana, amb urgència i vehemència, una major intervenció de l’Estat en ajudes, però després es demana baixar els impostos. No volem aportar al fons comú.

Per tal que hi haja un canvi social cal que la societat imagine que les coses poden ser d’altra forma. Si no ho imaginem no vindrà. Cal voler-ho, necessitar-ho… i ser conscient que altra forma d’estar en la vida és possible. Cal tindre en compte que el capitalisme s’ha convertit en un fenomen antropològic. Hem nascut amb ell i ens hi hem criat, educat, format… és difícil plantejar solucions o alternatives fora d’ell.

Tanmateix, és vital adonar-nos que l’actitud ciutadana, la seua força reivindicativa té més força del que ens puga semblar. Cal organitzar i desenvolupar aquest tipus de dinàmiques reivindicatives per tal que que no es queden en mers aldarulls al carrer, en soroll, en mera queixa… però que res no canvie. Cal articular associacions locals(marees, col.lectius de lluita mediambiental, projectes añternatius al funcionament capitalista) que es mostren sociament i desmostren que cal altra forma de fer les coses. Un altre model de societat i de mercat és possible.