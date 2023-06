ACÍ TENIU EL DISCURS ÍNTEGRE QUE HA FET Aina Benavent EN EL PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE QUATRETONDA:

Bon dia a totes i tots.

El primer que vull fer, com no podia ser d’una altra manera, és donar la més sincera enhorabona a Justo per haver sigut hui investit alcalde del nostre poble. Espere que tingues l’energia i la il·lusió necessàries per a treballar per Quatretonda cada dia dels propers quatre anys i també que tingues, durant aquest temps, molts encerts.

Als quatre regidors de Compromís ens tindràs per al que calga sempre que siga en benefici dels nostres veïns i veïnes, perquè hem vingut per a això. T’avance que des de hui, anem a ocupar el nostre lloc a l’oposició amb un paper actiu i constructiu, però també, com no, fiscalitzador. A diferència del que heu fet vosaltres els últims huit anys, nosaltres sí que anem a treballar per l’interés dels quatretondins i quatretondines des de l’oposició, perquè, encara que no vos ho semble, des d’esta posició també es pot fer molta feina.

Ara vull explicar el perquè Justo ha sigut investit alcalde. És realment increible com hem aplegat fins ací i per això vos ho vull explicar. Pense que estem en el moment i en el lloc que toca i per això, vaig a fer-ho.

Moltes voltes em diuen que confie en excés en les persones, que sóc massa confiada i que tots no veuen, com jo, el món d’una manera colectiva i on es puga treballar en equip per millorar-lo, sense interessos particulars o partidistes. Aquestes setmanes, per més que m’ho havien dit i m’ho havien explicat, m’he quedat més que sorpresa i és que no hi ha res com veure les coses per una mateixa.

Mireu, hem tingut, des de les eleccions, dos úniques reunions amb el PSOE, si podem considerar la d’ahir com a reunió, i perquè les hem demanades sempre nosaltres.

La primera va ser dimarts dia 6 de juny, a les 8 de la vesprada. Sorprenentment eixe dia havia aparegut en premsa una notícia en que es deia que el PSOE estava en negociacions amb el PP i que pensaven seriosament en facilitar-los l’alcaldia i que veien molt difícil arribar a un acord amb nosaltres. De veritat, que jo pensava que eixa notícia era algun tipus d’estratègia del PSOE per a presionar-nos a arribar a un acord que els fora més avantajós però durant la reunió vaim veure clarament, tant jo com els meus companys, que no era així.

A la reunió vam anar els 4 regidors electes de Compromís, els 3 del PSOE i sorprenenment, també David i Vicent perquè, suposem, no confien en el que puguen fer els seus tres regidors que tenim ací asseguts en aquesta taula.

La reunió va començar preguntant-nos Trini si havíem llegit la notícia. Per tant, alguna cosa buscaven filtrant això a la premsa. creiem.

Ingenus de nosaltres, en eixe moment encara pensàvem que era possible un acord. Els vam manifestar el nostre interés en aplegar a un pacte de govern amb ells perquè entenem que això és el que volen, tant els votants del PSOE com els nostres. Estic segura, perquè així m’ho ha manifestat molta gent. Fins i tot, votants del PSOE m’han demanat que per favor arribarem a un acord. Pense, sense exagerar, que més del 90% dels 346 votants del PSOE també haveren volgut que acordaren amb nosaltres un govern municipal.

Per la nostra banda vam començar manifestant-los totes aquelles propostes programàtiques que per a nosaltres eren i son imprescindible per al poble: el parc a l’altra part de la carretera, el centre d’envelliment actiu mentre aplega el centre de dia o el polígon industrial, entre d’altres. Però ells de seguida volien parlar de l’alcaldia, de qui havia de ser l’alcaldessa. Per a nosaltres aquest punt o la distribució del temps d’alcaldia no era la prioritat, però davant la seva insistència vam fer una primera proposta i els vam dir que any i mig l’alcaldia per al PSOE i dos anys i mig per a Compromís. Si feu càlculs és just, arreglo vots, el que correspondria. Estàvem disposats a cedir molt més, perquè entenem que el més important és fer polítiques progressistes al poble. Però no vam tindre oportunitat de dialogar, perquè ells en cap moment volíen arribar a cap acord. De fet sols tenien un ultimatum que ens van transmetre: que hui Trini presentara la seua candidatura, que amb els nostres vots la ferem alcaldessa quatre anys i si això, ja ens donarien alguna regidoria, com una almoina. I que si no acceptavem això no calia parlar més i que no els tornarem a dir de renir-nos. Com comprendreu, no volien pactar i en aquella reunió tan sols tractaven de riure-se’n de nosaltres. A què sembla increible?

Doncs més increibles són els motius en què ho justifiquen.

El motiu principal, ja que va ser en el que més entusiasme i amb més rencor van explicar és que jo, en aquest mateix ple fa quatre anys, li vaig oferir a Empar continuar sent regidora de festes i que ella va acceptar. I que per culpa meua la seua agrupació ha viscut un calvari aquests 4 anys i que això no m’ho perdonen. Ho dic ben clar: Empar ha sigut la millor regidora de festes que mai ha tingut el nostre poble i el PSOE, en compte d’aprofitar l’oportunitat que li estàvem donant, perquè ser regidora de festes et dona molta visibilitat li han fet la vida impossible i li van obrir un expedient disciplinari. En la mateixa reunió de la setmana passada la van acusar de quintacolumnista, de trànsfuga i traïdora. De veritat, se’m posava la pell de gallina d’escoltar-los. Vos assegure que ni Empar, ni els 5 regidors de Compromís, hem tingut mai la vocació de treballar sols per al nostre partit, ni ella pel seu, ni nosaltres pel nostre. Tots hem treballat per al poble, perquè pensem que per a això ens presentem a les eleccions, cosa que els actuals caps pensants del PSOE no són capaços d’entendre.

Un altre motiu per no pactar amb nosaltres, però no menys sorprenent, es que tal com ens van dir en l’any 1987, fa res, només 36 anys, de fet va ser l’any que Marien va prendre la comunió, jo tenia uns 15 dies de vida, Lorena encara no havia nascut i Sergi no estava ni en el pensament, sembla que la UPV no els va recolzar a ells… veient açò, desconec el perquè, però per algun motiu raonat seria.

Que vos han semblat els motius dels interlocutors del PSOE per no arribar a un acord? Jo, no tinc paraules per a definir-ho.

Però, tot i deixar-nos tan clar que no volien aplegar a cap acord amb nosaltres, dimarts d’aquesta setmana encara li vaig enviar un whatsapp a Trini per a quedar. Pràcticament em va contestar l’endemà, dimecres. Em va dir de quedar dijous i a última hora ens van deixar plantats. Però finalment vam quedar ahir per la vesprada. Nosaltres, incredulament, encara pensàvem que podíem aplegar a un acord però la reunió no va durar ni dos minuts perquè ens van tornar a dir que volien sí o sí l’alcaldia els 4 anys i que no hi havia res a parlar si no acceptavem això. En realitat no és que vulguen l’alcaldia els 4 anys sinó, tal i com ens van dir, que no volen per res del mon que la tinguem ni quinze dies Compromís.

És molt trist, però el PSOE ha regalat l’Ajuntament al PP, sols per ràbia i malícia i per evitar que Compromís formem part de l’equip de govern. No sé encara si tan sols han regalat l’alcaldia al PP o si tenen un pacte més enllà, sé que han estat molts dies i moltes hores negociant, a nosaltres sols ens van dedicar 3 quarts d’hora el primer dia i menys de 2 minuts el segon. En els propers dies, setmanes o mesos sabrem què han tret a canvi. Però el que sí que sé és que si jo fora Trini, Enrique o Mireia, hui, em cauria la cara de vergonya. Li han posat en safata l’Ajuntament al PP. un PP que de 2011 a 2015 ens va fer viure a tots en un poble mort i van demostrar que sols pensaven en els interessos particulars en compte de en el bé comú, van parar tots els projectes que hi havia llançats i van ser 4 anys de bloqueig. Ara el PSOE ho ha facilitat per egos propis, rencor i malicia cap a nosaltres.

El que tinc molt clar és que la gent que formem COMPROMÍS no ens movem per rencors, malícies ni ràbies, sempre ens hem mogut pel bé del nostre poble i així ho continuarem fent. Ara ens toca fer oposició, i la farem de la millor manera que ho sabem fer, de manera activa.

Compromís per Quatretonda deixem l’alcaldia amb la satisfacció de la feina ben feta. Per a mi, aquests darrers sis anys han sigut molt gratificants. M’atreviria a dir que els més gratificants de la meua vida. Estar al costat dels meus veïns i veïnes, conèixer els seus problemes i les seues necessitats de primera mà i veure com amb les iniciatives que hem portat endavant els hem facilitat la vida, m’ha omplit molt.

Estem molt contents de tot el que hem fet encara que ens havera agradat fer molt més. Això sí, ens sap molt de mal no haver vist materialitzats molts projectes ja encetats i que ben prompte seran una realitat, si no els dinamieten, gràcies a la feina de molt de temps. Com per exemple, la reurbanització integral de les places, la reforma del cementeri municipal, la vivenda social del carrer Hospital, les plaques solars de l’escola, la connexió de Sanchis Guarner amb Alcalde Juan Mahíques, la finalització del Centre de Salut i la reforma de l’actual per a futurs usos o el programa formatiu de qualificació bàsica d’auxiliar d’aprofitaments forestals, per posar sols alguns exemples.

Vull aprofitar l’ocasió i agrair públicament la feina que han fet Raül, Aida, Sergi, Marien i també Empar. Junts hem treballat incansablement per Quatretonda, hem fet de Quatretonda un poble més sostenible, més habitable, més viu i més solidari. Hem portat endavant iniciatives que han facilitat la vida a molta gent, pares i mares, xiquetes i xiquets, als joves, a persones majors i també als fills d’aquests. Hem pensat en tots. Gràcies pel vostre temps, pel temps que li heu llevat a la vostra vida personal per posar-se al servei dels quatretondins i quatretondines. Tant de bo que tots foren com vosaltres.

Res més, sols reiterar l’enhorabona a Justo i als regidors del PP i demanar-vos que penseu sempre en el bé comú.