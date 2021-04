64 anys i vacuna

Ahir cap a les 19:15h em vacunava contra el covid-19 al Museu Faller de Gandia. Entrava en el grup dels nascuts el 1956 i el 1957. Res. Una punxada que quasi no vaig sentir, quinze minuts d’espera per a possibles reaccions i cap a casa. Me’n torní amb ma germana.

I 64 anys són els anys de faig hui. És el meu aniversari del natalici en l’any 1957. A tot@s que m’han felicitat els done les gràcies i també als que no s’han enrecordat de la data. Gràcies.

Esdeveniments

Bandera de Ghana, la primera colònia africana que aconsegueix la independència

Països Catalans

21 de febrer, Barcelona: a la Universitat de Barcelona es fa la primera Assemblea Lliure d’Estudiants, reprimida per les autoritats franquistes amb diversos estudiants sancionats i detinguts.

24 de setembre, Barcelona: S’inaugura el Camp Nou, el nou estadi del FC Barcelona que substitui el camp de les Corts.

14 d’octubre, València: Les abundoses pluges provoquen la Gran Riuada de València. El Túria es desborda, inundant la ciutat i causant nombroses víctimes.

Barcelona: es funda l’Esbart Lluís Millet.[1]

Resta del món

6 de març: Les colònies del Regne Unit, Costa d’Or i British Togoland es converteixen en la independent República de Ghana.

15 de març: Santo Domingo, República Dominicana: en el III Congrés Iberoamericà d’Educació s’hi constitueix l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació la Ciència i la Cultura (OEI), a partir de l’Oficina d’Educació Iberoamericana.

25 d’abril: Tractats de Roma pels quals es crea la Comunitat Econòmica Europea (CEE) o Mercat Comú.

27 de juny, Espanya: s’inicia la venda del Seat 600 al preu de 71.400 pessetes.

31 d’agost: La Federació de Malaia (avui Malàisia) adquireix la seva independència del Regne Unit.

5 de setembre, Cuba: Oficials de la Marina cubana, simpatitzants del Moviment 26 de Juliol, es revolten contra la dictadura de Fulgencio Batista.[2]

23 de setembre, Little Rock (Arkansas), Estats Units: Enfrontaments contra manifestants negres que reclamaven l’aplicació de la llei contra la discriminació racial a les escoles.[2]

4 d’octubre: La Unió Soviètica llança el Spútnik 1, el primer satèl·lit artificial en donar voltes a la terra.

3 de novembre: La Unió Soviètica llança a l’espai el seu segon satèl·lit, el Spútnik 2, el primer que duu a bord un ser viu, la gossa Laika.

13 de novembre: Gordon Gould inventa el làser.

5 de desembre, Unió Soviètica: S’hi bota el primer vaixell trencaglaç atòmic.[2]

6 de desembre, Nevada, Estats Units: S’efectua la primera detonació de les proves nuclears del Projecte 58 sota l’empara del Govern dels Estats Units. (VIQUIPÈDIA)