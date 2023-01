Soterrar el separatisme i refundar el partit

Soterrar l’independentisme hereu de l’anomenat Procés i refundar el partit per no desaparèixer en temps convulsos com los que es preveuen és l’estratègia que té ERC i que segurament li donarà uns bons resultats a la curta hipotecant, però, el seu futur com a partit de govern més enllà dels comicis municipals.

ERC vetlla per fidelitzar el PSC en tots els àmbits, mentre que el separatisme desencantat amb l’estratègia de l’actual executiva d’ERC, essent conscient que l’invent del 55% és una declaració de confrontació dins de l’àmbit polític sobiranista, té totes les d’imposar-se electoralment a llarg termini si Junts i la CUP no s’arronsen, la qual cosa està per veure.

Senzillament, és una qüestió de temps que el PSC acabi fiscalitzant les engrunes de l’atzucac actual del separatisme apretant els seus actuals socis naturals de govern, ERC. Així mateix, és una qüestió de temps i estratègia del separatisme saber-se reorganitzar i arraconar ERC amb els múltiples ‘marrons’ que li esperen.

Sembla com si ERC no fos conscient que una bona part de l’electorat no perdonarà la seua estratègia tant corporativista (marca històrica de la casa), que com ja he dit pot ser que a nivell municipal li doni rèdits, però que a la llarga se li girarà en contra. I no perquè els catalans siguem més o menys de la ceba, sinó perquè el bipartidisme a la catalana a la qual ens volen acostumar tindrà conseqüències -i permeteu-me la solfa- ‘davant d’un poble alegre, unit i combatiu’-.

Adonem-nos-en aviat: el projecte actual d’ERC és federalista, la qual cosa jo respecto, només faltaria. Allò que em disgusta és que pretenguin prendre el pèl a l’electorat quan saben que és mentida que negociar amb Espanya un referèndum és possible. L’estat espanyol té greus dèficits democràtics i ha estat advertit sengles voltes per la Cambra europea per diferents aspectes, entre ells pels casos referents als de la memòria històrica.

Temps al temps.