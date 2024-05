Festival de Canes 2024, la Cinef (films d’escoles de cinema)

Per a la seva 27a edició, La Cinef ha seleccionat 18 pel·lícules (14 de ficció i 4 d’animació) entre les 2.263 presentades per escoles de cinema d’arreu del món. El programa d’enguany reflecteix la mobilitat geogràfica dels estudiants, amb un director de Singapur a Austràlia, un indi i un lituà al Regne Unit, un rus a la República Txeca i tres pel·lícules escolars americanes realitzades per cineastes russos, xinesos i britànics.

El Jurat, presidit per l’actriu Lubna Azabal, atorgarà els tres Premis ‘La Cinef’ durant una cerimònia prèvia a la projecció de les pel·lícules guanyadores, el dijous 23 de maig, a la Sala Buñuel del Palau dels Festivals.



De Yohann ABDELNOUR, “Crow Man” / “L’homme corbeau”. Escola: Alba (Líban). Durada: 0h08. Guió, animació i muntatge: Yoham Abdelnour. Film d’animació. Amb Laure Ibrahim. Sinopsi: Al cor d’un bosc fosc, a la vora d’un llac, una nena (Laure Ibrahim) i el seu avi viuen en una cabana de fusta. El vell està malalt. La mort, una estranya criatura, ve a buscar-lo. La nena, conscient, vol enfrontar-se a la mort. Vídeo: Tràiler.



De Xiwen CONG, “Banished Love” / “Amour banni”. Escola: Beijing Film Academy (Xina). Durada: 0h40. Guió: Xiwen Cong. Repartiment: Liguo Yuan (Liang Ding), Junhan Yang (Han Ding). Sinopsi: Ding Han, d’uns vint anys, es pregunta si a tot arreu és com el seu país, on l’agressió mútua és l’única manera d’expressar els propis sentiments. Vídeo: Tràiler.



De Dovydas DRAKŠAS, “Praeis”. Escola: London Film School (Anglaterra). Durada: 0h27. Repartiment: Ieva Kaniušaitė (Ada), Martynas Karvelis (Marius), Šarunas Puidokas (el pare). Sinopsi: La filla d’un traficant de cigarrets recorda la relació que va mantenir amb el seu pare. Quan qüestiona el mite que va construir al seu voltant quan era petita, comença a veure’l amb una nova llum. Vídeo: Tràiler.



De Robinson DROSSOS, “Echoes”. Escola: ENSAD (França). Durada: 0h07. Guió, fotografia, muntatge, animació (en part), música i so: Robinson Drossos. Film d’animació. Sinopsi: Es veuen llocs estranys a la llum d’una llanterna i el so de les gotes d’aigua a terra marca els nostres passos. A la llunyania se sent una música apagada, d’on ve? Vídeo: Tràiler.



De Nicolas DUMARET, “Mauvais Coton”. Escola: La Fémis (França). Durada: 0h20. Guió: Nicolas Dumaret, Gabriel Colban, Elise Levy. Repartiment: Tristan Cuenot (Chris), Raph (Sissi), Thomas Rossello (la veu de l’agent de recuperació), Anne-Sophie Pélachale (la veu de Tony), Nicolas Dumaret (la veu del robot Side-kick), Mehdi Aïtmehdi (la veu del pare de Tony). Sinopsi: Una nit mentre passeja, en Chris coneix la Sissi. Neix una convivència entre aquests dos éssers desafectats.

D’ East ELLIOTT, “Terminal”. Escola: NYU (EUA). Durada: 0h18. Guió: East Elliott. Repartiment: Quinn Jackson (Jess), Tony Macht (Alex), Peter McNally (Charlie), Jonathan Heutmaker (Dr. Whitman). Sinopsi: En un intent de reconciliar-se amb la seva exnòvia, en Charlie menteix. En suggerir que té càncer, complica la seva relació amb l’amor de la seva vida, la Jess, i el seu millor amic, l’Alex. Vídeo: Tràiler.



De Gabriel ESDRAS, “Elevación”. Escola: Universidad de Guadalajara (Mèxic). Durada: 0h28. Guió, fotografia i muntatge: Gabriel Esdras. Repartiment: Ruth Ramos (Fugazi), Jaime Bernache (Albatros), Marcela Lizbeth Pérez Sánchez (veu). Sinopsi: La Fugazi, una noia deprimida, i en Samuel, un nen que busca el seu germà desaparegut, es passen els dies veient com l’exèrcit pren possessió de la ciutat. Mentrestant, la revolta es prepara als carrers. Vídeo: Tràiler.



De Nicolò FOLIN, “In Spirito”. Escola: Centro Sperimentale di Cinematografia (Itàlia). Durada: 0h14. Guió: Nicolò Folin, Francesco Bravi. Repartiment: Beatrice Bartoni (Lucia Broccatelli), Nicolò Folin (Messire Zoanin), Marco Folin (Alessandro Da Fiorano). Sinopsi: Durant un viatge per Itàlia a finals del segle XV, un jove cortesà es troba davant el misteri d’una dona amb estigmes. Vídeo: Tràiler.



De Saif HAMMASH, “The Deer’s Tooth”. Escola: Dar Al-Kalima University (Palestina). Durada: 0h16. Guió i muntatge: Saif Hammash. Repartiment: Reada Ghazaleh (mare de Wisam), Yasmin Shalaldeh (Yasmin), Wisam Al Jafari (Wisam). Sinopsi: Un noi en un camp de refugiats emprèn un viatge perillós per complir el desig del seu germà petit: llençar la seva dent de llet al mar.

De Pola KAZAK, “Plevel” / “Weeds”. Escola: FAMO (República Txeca). Durada: 0h14. Film d’animació. Amb Zuzana Hykyšová-Petráňová. Sinopsi: Una dona cuida un petit jardí en un camp ple de males herbes. El que comença com una trobada innocent es transforma en una lluita per la supervivència, en un desig de preservar el món d’abans a tota costa. Vídeo: Tràiler.



De Nikos KOLIOUKOS, “The Chaos She Left Behind” / “Le chaos qu’elle a laissé”. Escola: Aristotle University of Thessaloniki (Grècia). Durada: 0h33. Guió: Nikos Kolioukos. Repartiment: Marina Siotou (Anna), Yiannis Tsortekis (Dimitris). Sinopsi: L’Anna sent que la seva vida se li escapa. Un tiquet d’entrada a una escola de música de París podria ser la seva última oportunitat per fer realitat el seu somni. Però el seu pare, alcohòlic i autodestructiu, ho posa tot en perill. Vídeo: Tràiler.



De Yoori LIM, “Forest Of Echoes”. Escola: Korea National University of Arts (Corea del Sud). Durada: 0h22. Guió: Yoori Lim. Repartiment: Eun-Sun Jeong (Ogyeon), Pyeong-Hwa Kim (Bangul). Sinopsi: Hi havia una vegada una nena que va fugir al Bosc Prohibit per morir. En aquest bosc, Ogyeon coneix algú: la seva amiga que va marxar fa molt de temps. Quina opció prendrà ella, envoltada de tots aquests secrets? Vídeo: Tràiler.



De Mansi MAHESHWARI, “Bunnyhood”. Escola: NFTS (Anglaterra). Durada: 0h09. Guió: Anna Moore, James Davis. Animació: Mansi Maheshwari. Film d’animació. Repartiment: Mansi Maheshwari (Bobby), Nina Wadia (la mama de Bobby), José Prats (apèndix). Sinopsi: La mama no em mentiria mai, oi? L’innocent Bobby descobreix la resposta a aquesta pregunta després d’una estada sorpresa a l’hospital. Vídeo: Tràiler.



De Chidananda S NAIK, “Sunflowers Were The First Ones To Know…”. Escola: FTII, Pune (Índia). Durada: 0h16. Repartiment: Jahangeer M S (el pare), Vishwas B S (el net), Vasudha Bharighat (l’àvia). Sinopsi: El sol ja no surt des que una vella va robar el gall del poble, submergint la comunitat en el caos. Per recuperar el gall, s’invoca una profecia que envia la família de la vella a l’exili. Vídeo: Tràiler.



De Lionel SEAH, “Withered Blossoms”. Escola: AFTRS (Austràlia). Durada: 0h14. Guió: Lionel Seah. Repartiment: Rachel Young (àvia), Stella Ye (neta). Sinopsi: Havent amagat la seva separació de la parella de llarga durada durant dues setmanes, una noia finalment decideix visitar la seva àvia que està lluitant contra l’envelliment. Vídeo: Tràiler.



D’ Asya SEGALOVICH, “Out The Window Through The Wall” / “Par la fenêtre, à travers le mur”. Escola: Columbia University (EUA). Durada: 0h22. Guió: Asya Segalovich, Elizaveta Buchilko. Repartiment: Evgeny Stepovoy (Jenya), Marina Mashinskaya (Marina). Sinopsi: Mentre la gent intenta adaptar-se a la nova realitat de la Rússia actual, una cartògrafa coneix un jove que acaba d’escapar-se d’un establiment psiquiàtric. Vídeo: Tràiler.



D’ Amie SONG, “Three”. Escola: Columbia University (EUA). Durada: 0h15. Guió i muntatge: Amie Song. Repartiment: Eleven Lee (Lin), Sam Xu (Jane), Maritza Cayo (Briana), Rika Yu (Sue), Audrey Wang (Sally), Tommy Z (Peter), King Chau (Becca), Weitong Chen (Michelle). Sinopsi: Durant una reunió, una dona xinesa que fa poc es va traslladar als Estats Units per viure amb la seva filla, s’esforça per no revelar els secrets d’aquesta última als seus nous amics de l’Església. Vídeo: Tràiler.



D’ Amit VAKNIN, “It’s Not Time For Pop”. Escola: Tel Aviv University (Israel ). Durada: 0h14. Guió: Amit Vaknin. Amb Yarden Shay, Aviv Ambar, Iris Haim. Sinopsi: Trobar un apartament a Tel Aviv no és una tasca fàcil, sobretot en un dia de commemoració nacional. No obstant això, la Yael (Yarden Shay) no té més remei que deixar casa seva.

