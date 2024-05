Festival de Canes 2024, els curtmetratges en competició

Després que els seleccionadors del festival hagin vist 4.420 films candidats, són finalment 11 els curts que han triat per a la Competició dels Curtmetratges. Es tracta de produccions de l’Azerbaidjan, Brasil, Bulgària, Canadà, Xina, Croàcia, Estats Units, França, Kosovo, Lituània i Portugal. La Palma d’Or del Curtmetratge serà atorgada pel Jurat presidit per Lubna Azabal el dissabte 25 de maig durant la cerimònia del Palmarès del 77è Festival de Canes.

Tenir un curtmetratge seleccionat a la Competició de Canes és molt important, per a la difusió internacional de la pel·lícula i per a la trajectòria del seu autor, destacant-se-li el fet ja a partir d’ara en els seus currículums com a cineasta. El Festival, a més a més, hi aposta fort. No tan sols lliura al guanyador una Palma d’Or específica, que ho fa a la Gala de Cloenda del certamen, la mateixa en què es proclamen i s’atorguen els premis als llargmetratges, sinó que també els dona un suport important, posant-ne a l’abast dades, tràilers, cartells, fotografies al seu web oficial, els projecta en sessions programades especialment, els engloba dins d’una actuació conjunta que l’organització ha batejat des de fa uns anys com ‘Cinema de Démain‘, que comporta trobades professionals i tot un seguit d’actes d’aprofundiment i promoció.

Abans de repassar els films que enguany participen en aquest competició, fem un cop d’ull als cartells amb què es presenten alguns d’aquests curtmetratges.

Recull de cartells de curtmetratges en competició:

La competició dels curtmetratges.

D’Éric BRICHE, “Volcelest”. Producció: França. Durada: 0h15. Guió: Éric Briche. Animació: Julien Dexant, Jean-Christopher Lie, Suzanne Gomont. Film d’animació. Sinopsi: L’hivern és aquí. Per a sobreviure, Fuseline, forçada per la manca de menjar, fuig del seu entorn salvatge i s’instal·la a prop d’una granja aïllada i les seves gallines. La seva arribada amenaçarà la precarietat de l’home que hi viu.

D’Azer GULIEV, “Sanki Yoxsan”. Producció: Azerbaidjan, França. Durada: 0h15. Repartiment: Milana Hasanova (Leila). Sinopsi: Quan en Samir i la Leyla decideixen fugir de la discòrdia familiar, en Samir desapareix l’endemà al matí. La recerca de la Leyla l’atrau, entrellaçant el seu destí amb la seva misteriosa desaparició, fent-la part integrant del misteri.

De Raphaël JOUZEAU, “Les Belles cicatrices”. Producció: França. Durada: 0h15. Guió: Raphaël Jouzeau, Pierre Le Gall. Film d’animació. Amb Fanny Sidney, Quentin Dolmaire. Sinopsi: En Gaspard (Quentin Dolmaire) encara estima la Leïla (Fanny Sidney). Un mes després de separar-se, es troben en un bar ple de gent. Quan la trobada va malament, en Gaspard es refugia sota les estovalles, lluny de les mirades i més a prop dels records. Vídeo: Tràiler.



De Samir KARAHODA,“Rrugës” / “En route”. Producció: Kosovo. Durada: 0h15. Guió: Samir Karahoda, Miron Karahoda. Amb Ylber Mehmeti, Miron Karahoda. Nota sinòptica: Durant un viatge en cotxe de 15 minuts, un nen i el seu pare s’emboliquen en una discussió complexa, que ofereix una comprensió més clara de la realitat a la qual s‘enfronta la societat kosovar avui. Sinopsi: Basat en fets reals, un cineasta i el seu fill, Miron (13 anys), col·laboren en un guió que integra les seves experiències personals i elements autobiogràfic amb preocupacions més generals sobre el seu país. En anar a l’aeroport a recollir un regal del padrí del fill, topen amb obstacles burocràtics que revelen l’estancament del progrés polític i social a la seva terra natal. Aquest breu viatge es transforma en una profunda exploració del seu vincle familiar en un context de reptes socials i d’incertesa que planeja sobre el seu futur. Vídeo: Tràiler VOSA.



De Viv LI, “Across The Waters”. Producció: França (Tripode Productions, Protest Studios, Arte), Xina (Cheers Productions). Durada: 0h15. Guió: Viv Li. Repartiment: Qinglian Zhao (la noia, Xiao Lan), Yuxin Yang (el noi, Lei Zi). Sinopsi: El vent bufa fort, el temps és sec. En una remota ciutat minera, una noia una mica inusual sent curiositat per un camioner que passa.

D’Alison McALPINE, “Perfectly A Strangeness”/ “Une parfaite étrangeté”. Producció: Canadà. Durada: 0h15. Amb Palomo, Ruperto, Palaye. Sinopsi: En l’enlluernadora incandescència d’un desert, tres rucs es troben amb un observatori astronòmic abandonat i l’univers. Una exploració sensorial i cinematogràfica de com explicar una història. Vídeo: Tràiler.

De Eglé RAZUMAITÉ, “Ootidė”. Producció: Lituània. Durada: 0h09. Guió i muntatge: Eglé Razumaité. Amb Smiltė Einingė, Auksė Bružaitė, Liepa Paliulytė, Ema Venckutė, Emilija Sabaliauskaitė. Sinopsi: les noies de les colònies d’estiu evoquen diferents versions del que li ha passat a una de les seves amigues que ha hagut d’anar-se’n i tornar cap a casa. Vídeo: Tràiler.

De Blake RICE, “Tea” / “Thé”. Producció: EUA. Durada: 0h12. Guió: Blake Rice. Repartiment: Zina Louhaichy (Hélène Pendergrass), Matt Van Orden (Christophe Lense), Michael Gandolfini (Nicholaus Steep), Olivia Nikkanen (Tierney Bayer). Sinopsi: Mentre assaja amb la noia dels seus somnis, un empleat solitari i altament al·lèrgic de Circuit-Shack es troba que una vespa li pica la gola. Vídeo: Tràiler VOSF.

D’André Hayato SAITO, “Amarela” / “Jaune”. Producció: Brasil. Durada: 0h15. Guió: André Hayato Saito, Luigi Madormo, Tati Wan. Amb Melissa Uehara, Ricardo Oshiro, Carolina Hamanaka, Kazue Akisue, Pedro Botine, Joana Amaral, Lorena Castro, Kadu Oliveira, Izah Neiva, Yuki Sugimoto, Bruno Dias, Naoki Takeda, Bernardo Antônio, Adriana Hideshima, Alice Saori, Takao Yabu. Sinopsi: São Paulo, juliol de 1998. El dia de la final del Mundial entre Brasil i França, l’ Erika Oguihara (Melissa Uehara), de 14 anys, una adolescent japonesobrasilera que rebutja les tradicions familiars, té ganes de celebrar un títol mundial per al seu país. Enmig de la tensió que va creixent durant el partit, l’Erika experimenta una violència que sembla invisible i s’enfonsa en un dolorós mar d’emocions. Vídeo: Tràiler.

De Nebojša SLIJEPČEVIĆ, “The Man Who Could Not Remain Silent” / “L’homme qui ne se taisait pas”. Producció: Croàcia, França, Bulgària, Eslovènia. Durada: 0h13. Guió: Nebojša Slijepčević. Amb Goran Bogdan, Alexis Manenti, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš. Sinopsi: Febrer de 1993, Strpci, Bòsnia i Hercegovina. Les forces paramilitars fan aturar un tren de viatgers. Quan arresten civils innocents, només un home dels 500 passatgers s’hi oposa. Aquesta és la història real d’un home que no podia callar.

De Daniel SOARES, “” / “Bad for a Moment”. Producció: Portugal. Durada: 0h15. Guió: Daniel Soares. Amb João Villas-Boas, Ana Vilaça, Isac Graça, Cláudia Jardim, João Patrício. Sinopsi: Un esdeveniment de ‘team building‘ surt malament i confronta el propietari d’un despatx d’arquitectes amb la realitat del barri obrer que la seva empresa està gentrificant.Vídeo: Tràiler.