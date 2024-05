Barcelona (65) – El poder d’atracció dels llibres

12 de maig de 2024

Estan en crisi les llibreries? És el que el nom d’aquest atractiu establiment del carrer Floridablanca sembla voler dir-nos. Però, la paraula crisi té un origen molt més profund: la seva essència proclama debat i transformació. “Espai de pensament crític”, resa un petit rètol de l’entrada. I això és, ni més ni menys, el que ens ofereixen els llibres.

Què suposa traspassar el llindar d’una llibreria? Entrar en tot un món de possibilitats inimaginables. Recordo que, ja d’adolescent, em quedava embadalit davant dels aparadors de llibres. A Badalona, destacava la llibreria Daina, tota una institució a la ciutat. Però també n’hi havia de més modestes, com la llibreria-papereria Palestra, a tocar dels Salesians, on, a més de material escolar, podia comprar els títols per a mi aleshores preferits, els de l’editorial Bruguera. Després obririen portes la llibreria Al Vent i El Full (les dues ja desaparegudes). Avui en dia, a part de la cooperativa Abacus, present a tot arreu, són Saltamartí i Mitja mosca les que aguanten l’estendard de llibreries especialitzades.

A Barcelona, el magnetisme principal l’exercia segurament la Catalonia, com també la Laie, tot i que jo anava a parar sovint a la Herder, del carrer Balmes, per cercar algun llibre tècnic. A pesar que aquestes o no hi són o han sofert transformacions, continua podent trobar-se un bon ventall de llibreries repartides per tota la ciutat; mitjans o petits negocis conduïts, això sí, per veritables amants de la literatura.

Potser el món editorial estarà en crisi —de les que associem a patològiques—, però allò que no ho està és la passió generalitzada pel llibre, per tenir-ne un de nou a les mans; per, en tant que lectors, sentir la seva olor quan estem a punt de submergir-nos en les seves pàgines i a l’espera de començar una nova aventura.