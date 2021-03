Preparats per a una era nova? (I)

La lupa veig-veig: que han aparegut uns textos que detecten unes síndromes socials, expressant unes característiques molt comunes a tots ells, però amb els seus respectius matisos pel que fa a l’enfoc, l’origen, la manera de pensar, d’exterioritzar-ho… en definitiva, tots reflectien una manera de viure i una manera “filosòfica” de ser per a aquesta nova era que ens ha tocat viure, inclús molt abans de la pandèmia actual. He vist amb lupa que tots ells pretenen oferir formes originàries per tal d’afrontar o sufocar situacions noves de la vida. Ells m’han fet vore, tant els objectius com les fortaleses, però també he vist les seues notables mancances.

Resum de síndromes i objectius: Tot això em duu a compartir unes conclusions que vos animen doncs, ens agrade o no ens agrade, amb pandèmia o sense pandèmia, ens toca estar preparats per a una nova era.

Resum de mancances: Entre aqueixos feliços objectius, també aparegueren unes mancances que, generalment, tenen un origen comú. Destaque: la manca de metes a llarg termini. La cerca de l’èxit fàcil i a qualsevol preu. La veritat que s’admet per la força del que agrada o no agrada al moment. Es detecta la mancança d’arrels sòlides que aporten pensaments filosòfics contrastats. La xerrameca dels que convencen pels estats d’ànim més que pel seu perfil coherent. Es detecta la mancança de personalitat del subjecte que s’amaga en la massa per a ser del muntó. Es detecta la mancança per a seguir herois amb peus de fang que s’idealitzen per la brillantor de les modes, però que es desintegren a les primeres obscuritats.

Resum de solucions: Com a cristians que som ens interpel.la la realitat i ens preguntem Què hem de fer davant la nova era? Quines solucions oferir davant les mancances més dominants? Què necessitem per a ser, com ens va dir Jesús, llevat de la massa, sal de la terra, llum del món… com descobrir els seus passos per a seguir-los, ja que ell va per davant? Se m’acut donar una solució globalitzadora que, d’alguna manera, concentre les que es donaren en cada uns dels textos respectius.