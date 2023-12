L’IEVA convoca el VI Premi al Millor TFG

L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida convoca el VI Premi al Millor Treball Final de Grau (TFG) que investigue i aporte dades noves relatives al coneixement de qualsevol dels diferents aspectes de la Vall d’Albaida, i que s’haja presentat dins la programació ordinària dels estudis que curse qui el presente (en primera o segona convocatòria).

Hi poden participar alumnes universitaris que hagen presentat el treball de final d’estudis dins de la normativa universitària a què haja d’atendre a raó del centre on estudien. S’hi poden presentar alumnes de qualsevol universitat, sempre que el tema d’investigació tinga com a objecte la Vall d’Albaida des de qualsevol aspecte a considerar en la seua especialitat formativa.

El premi està dotat amb 800 euros, i el termini per a presentar la documentació acabarà el 20 d’octubre de 2024.

Lliurament del premi de la quinta edició

Recentment hem atorgat el premi corresponent a la quinta convocatòria, que va guanyar Daniel Pardo Simon amb Resistencias a macroproyectos fotovoltaicos en el rural valenciano. Una aproximación desde el extractivismo y el análisis estructural .

Bases completes

La Vall d’Albaida, 5 de desembre de 2023

