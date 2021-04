Les banyeres (i II)

Primera opción: La serpiente desbocada. Obris i l’aigua comença a eixir pel costat de la dutxa a tota pressió, s’embogeix i comença a fer colps. Pluc! Clun! Clun! Sona com si hagueres clavat una bola de billar en la rentadora. Tanques l’aixeta, fas balanç de danys i descobreixes quelcom terrible, has mullat el sostre, noooo! Mullar el sostre aliè és pitjor que mullar el llit aliè. Mira que si se’ls entra el sostre i els queda l’habitació del bany tot volta…

La segona opció és obrir l’aixeta i que, lluny d’eixir una serp desbocada, isca un finet filet d’aigua. Ací poden passar dues coses. O es tracta d’un filet fi i geladíssim com les mans d’un metge o bé un fil de magma cremant. Aqueixa aigua calenta tu la veus i és més densa que l’aigua normal. Està a punt de bollir i dius: “Com es dutxen en aquesta casa?”. Si molt convé fonen la ronya amb el fil de magma, s’escalden la pell i després arranquen les pells descarnades i esperen que els isca una epidermis nova i neta.

Últimament han proliferat molt les ofertes: “En 24 hores et canvie la banyera per un plat de dutxa”. No entenc res, perquè en la banyera et pots dutxar però en la dutxa no et pots banyar. És com dir: “Oferta… et canvie el cotxe per una bicicleta” o “et canvie el refredat per la pulmonia”.

Solament ens banyem a gust en la nostra pròpia casa.