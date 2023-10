Recorda aquests principis:

L’autoestima ha de basar-se en la presència de qualitats o aptituds reals i també en la veritat de les atribucions del jo. Així si dic “jo sóc capaç de ser model de publicitat” i en les fotos no isc bé, és preferible dedicar-se a una altra cosa. En cas contrari la persona pot ser empesa cap a la ràbia, la depressió, la frustració a accions destructives: violència, drogues,…

Per tal que els fills vagen adquirint una autoestima adequada cal que els pares els manifesten aprovació, elogi i alegria quan els fills realitzen, o almenys ho intenten, accions que siguen dignes d’aprovació i els causen sentiments d’alegria als seus pares.

Treballen els pares:

A més del que hem dit en el punt anterior poden fer aquestes coses concretes:

1 Evitar els adjectius desqualificatius. És a dir, no usar mai frases del tipus “és que ets un gandul, inútil, desordenat, còmode, covard,…”

2 Evitar la generalització. Un fill/a pot equivocar-se, contestar malament, no fer cas una, dos o tres vegades, però no per això és dolent, despistat, rebel, desobedient,… Com diu la dita “Perquè una vegada vaig matar un gall no sóc un mata-galls.”

3 Quan volies expressar els teus sentiments d’admiració, alegria, estima cap al fill/a, fes-ho amb una carícia, un bes, un “gràcies” sincer… i alguna vegada amb un xicotet regal.

4 Demanar-li que t’ajude a fer una tasca de casa, de la tenda o que et faça un favor, pot suscitar en el fill/a la idea que s’hi confia. La qual cosa fomenta la seua autoestima.

5 Ajuda als teus fills/es a conéixer les seues qualitats o aptituds: físiques (salut, aspecte corporal), intel.lectuals (facilitat per a aprendre), socials ( saber relacionar-se bé amb amics, companys, veïns, professors), ètiques (distingir el que està bé o malament, el que ajuda als altres i el que molesta o fa mal als altres) i espirituals (a més de coses i diner jo valore altres coses que ens ajuden a ser persones i a estar bé). Per a això, explica’ls amb veritat, les raons dels actes o tasques que ha de realitzar cada dia. Exemple: menjar verdura ajuda a tenir bona salut i bon aspecte. Exemple: la intel.ligència és útil per a aprendre i aprendre coses dóna alegria.

Treballen els fills:

Per a millorar la seua autoestima els fills poden fer aquestes coses:

1 Repetir amb freqüència aquestes frases: “Ningú no és perfecte al 100%. “De vegades m’equivoque, però més vegades encerte”.

2 Posar-me metes o tasques a aconseguir. Com exemple van aquestes tres: a) aprendre els temes de cada avaluació. Així perfecciones la teua itel.ligència i responsabilitat. b) ajudar a parar i desparar taula en el dinar i sopar a casa. Així creixes en bondat i amabilitat. c) jugar sense trampes amb amics o companys. Així augmentes el teu respecte i la teua sinceritat.

3 Tindre clar quin és el teu codi ètic: el que és dolent i per què i el que és bo i per què. I seràs lliure i bo. I la teua autoestima creixerà sana i bella.