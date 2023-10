‘La nova mestra’, de Carme Cardona Bartual 

Llibre editat per Edicions del Bullent i Premi Soler i Estruch de Castelló de la Ribera (2022).

Carme Cardona Bartual exerceix de professora de Valencià, Llengua i Literatura en un institut del Camp de Túria i forma part de la junta de l’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria.

El Premi Soler i Estruch de narrativa és un premi literari en català convocat per Castelló, Ribera Alta. Duu el nom del professor i escriptor Eduard Soler i Estruch.

Té l’origen en uns jocs florals en els quals la persona guanyadora escollia la reina de les festes. A partir de l’any 2010, en la 54a edició, va prendre una embranzida amb la publicació de l’obra guanyadora per part d’Edicions del Bullent. El 2014 hi hagué un intent per part del govern municipal de canviar el nom del premi pel de Villanueva de Castellón el que originà la dimissió del jurat i una moció aprovada per unanimitat a l’ajuntament de Carcaixent demanant la restitució del nom al premi. (font Viquipèdia).