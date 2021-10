La Missa en valencià per À punt (d’un correu d’un amic)

Acabe de vore la missa en valencià per À Punt.

Hui és l’últim dia que es retransmet, degut a la decisió del Consell Rector de RTVV.

Vos anime a tots a enviar un correu a aquest mail

c.ciutadania@cvmc.es

per demanar que es reconsidere la decisió sectària de suprimir la missa.

L’excusa que dona RTVV és que ja s’han acabat les restriccions i la gent ja pot anar als temples. Però RTVV s’oblida dels ancians i dels malalts que no poden anar a missa.

Segons aquest argument, tampoc no s’haurien de retransmetre els partits de futbol per À Punt, perquè ja es pot anar als camps de futbol. Tampoc s’haurien de transmetre les curses de motos, la cavalcada de Reis o l’ofrena de flors per falles.

RTVV ha d’oferir un servei a TOTS els ciutadans. I els cristians no volem privilegis, però tampoc volem que se’ns ignore.

Una abraçada.