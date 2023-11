Els nostres pobles com a llocs de vida i treball (II)

Potenciar amb programes públics de fortes inversions sostingudes en el temps, el retorn de població cap al món rural, especialment de joves, per tal d’ajudar-los en la instal.lació, rehabilitant milers d’habitatges buits als pobles, i en la formació per a la incorporació a la vida rural, donant suport durant un període suficient d’anys per tal d’assegurar l’assentament i el desenvolupament d’un projecte de vida i treball.

Facilitar el treball d’aquests joves als espais de terra comunals que encara tenen molts ajuntaments, per tal que puguen iniciar la producció d’aliments amb un model ecològic diametralment distint de l’actual.

Potenciar l’accés a pastures i desbrossaments de terrenys colonitzats pel matoll a ramats d’ovelles i cabres i donar suport a joves amb recursos públics perquè puguen iniciar la creació de ramats propis.

Afavorir la ramaderia extensiva respectuosa de la conservació ambiental, incentivant la incorporació de joves front al model de ramaderia intensiva i les macro-granges.

Organitzar l’atenció i la cura de les persones majors en sa casa i en el seu poble par tal d’evitar el desarrelament dels mateixos i així crear treballs remunerats, que donen suport a mantenir i atraure població, en prevenció de l’envelliment i la cura de les persones amb algun grau de dependència.

Crear programes públics que ajuden de mode significatiu joves perquè puguen rebre formació i la puguen aplicar professionalment en la rehabilitació d’edificis públics i privats per tal d’aïllar i aconseguir l’autosuficiència energètica necessària, així com en la conservació de l’arquitectura tradicional.

També es fa cada vegada més necessari organitzar el transport col.lectiu per a accedir a serveis sanitaris, administratius o qualssevol altres que es troben centralitzats en les capitals de província o en els centres comarcals, i d’aquest mode generar ocupacions que complementen les economies familiars dels joves.

