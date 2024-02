Els Evangelis en valencià

Des d’ací vull agrair a l’arquebisbe, Enrique Benavent, haver impulsat l’edició en valencià de l’Evangeli de cada dia. Moltes gràcies. I encara que siga una passa xicoteta… n’estem ben contents.

Us deixe la notícia ací:

L’Arxidiòcesi de València, amb una extensió geogràfica de poc més de 13.000 quilòmetres quadrats, ha apostat per traduir al valencià els textos dels Evangelis. Fins ara, aquests eren oferts en castellà, però aquesta setmana ja s’han repartit fins a 5.000 exemplars per les seves 651 parròquies, així com els centres d’educació catòlics que hi ha en aquest territori diocesà, perquè tots els seus feligresos tinguin l’opció de llegir el relat de la vida i els ensenyaments de Jesús en la llengua cooficial de la Comunitat Valenciana.

Aquesta publicació, que porta per títol Evangeli per a cada dia, neix arran de les múltiples demandes rebudes perquè això fos una realitat, com ara les provinents per part dels milers d’espectadors que cada diumenge segueixen en directe les misses retransmesses al canal televisiu À Punt​​​. “És un pas endavant perquè, per fi, tots els feligresos, no només els que veuen les misses des de casa, resin cada dia en la seva llengua“, ha destacat recentment el responsable de la Delegació diocesana de Litúrgia, Edgar Esteve. Això serà possible utilitzant la llengua com un instrument per transmetre la fe, ha sostingut aquest sacerdot.

L’obra, que es vol editar de manera anual i compta també amb les lectures de les misses celebrades durant les festes pròpies de la Comunitat Valenciana, té inclosos diversos comentaris elaborats per un grup de preveres i laics de l’arxidiòcesi per tal de fer “més fàcil” la lectura, en paraules d’Esteve. “És un primer pas per a la normalització de pregar en valencià —ha assenyalat aquest responsable diocesà—, i, en aquest sentit, l’Església sempre estarà atenta a qualsevol petició que resulti necessària d’impulsar“.

Per part seva, el vicari episcopal, Jesús Corbí, que s’ha encarregat de la difusió dels textos evangèlics, ha exposat als mitjans que segueixen l’actualitat de l’Església valenciana que les narracions han estat traduïdes tot contemplant les aportacions fetes per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); el Llibre del Poble de Déu, el missal dominical i festiu que va ser elaborat fa mig segle per Pere Riutort; els textos de la missa d’À Punt; la Bíblia Valenciana Interconfessional, i pels filòlegs que treballen a l’arxidiòcesi. Això ha permès editar uns evangelis “més ajustats” a la normativa valenciana actual, ha afirmat Corbí. (https://www.agenciaflama.cat/)