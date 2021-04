Després de la pandèmia: la vella anormalitat? (i II)

Què dir d’aquells joves i adults, que es boten les normes de protecció i de confinament per a les seues gresques, excessos i aglomeracions?

En la nostra península, la pandèmia ha coincidit amb la borrasca anomenada Filomena. Una i altra estan relacionades amb la destrucció de la natura, la contaminació i el canvi climàtic. (L’eliminació progressiva de l’hàbitat de molts animals salvatges està propiciant que virus paràsits dels mteixos estiguen passant a la nostra espècie). Hem aprés la lliçó per a salvaguardar la biodiversitat, a través d’un decreixement solidari?

La pandèmia està aguditzant a més la tremenda desigualtat social entre països pobres i entre les disverses capes socials dins dels mateixos. Estem disposats a la necessària redistribució no sols de la riquesa, sinó també de l’accés als aliments, a l’aigua potable, a un sostre per a aixoplugar-se i a la participació en l’exercici del poder? No es pretén donar-li la volta a la vella anormalitat?

