Compromís per Benicolet: Acord per guanyar (IV)

ELS NOSTRES MAJORS

Crear un servei de menjar a casa, per a les persones que ho necessiten, siguen majors, dependents, etc, i subvencionar-ne una part o tot, a qui realment ho necessite, vistos els informes de serveis socials.

La qualitat de vida dels nostres majors és un tema important per a tots nosaltres, i aquesta qualitat está formada per diferents dimensions, com per exemple:

El Benestar emocional.

L´Estat funcional, físic i cognitiu.

Possibilitat de participar i gaudir d´activitats socials.

Satisfacció amb aspectes mèdics i financers dels tractaments.

Imatge corporal, i intimitat.

Treballar aquestes dimensions amb els nostres majors és un punt important del nostre projecte per al poble, a través de diferents tallers, com poden ser de psicomotricitat, percepció social, exercicis cognitius, hàbits saludables, etc, podent així, millorar la qualitat de vida, i amb això, aconseguir:

Augmentar l´esperança de vida.

Frenar el deteriorament cognitiu i la discapacitat.

Eliminar o disminuir l´aïllament social.

Millorar el seu estat funcional.

Disminuir la seua dependència de cuidadors.

EMPRESES

Estudiar la forma d´ajudar les xicotetes empreses i nous emprenedors, per tal que es puguen establir al nostre poble, bonificant-los una part de l´Impost de Béns de Naturalesa Urbana (IBIU) o l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE).

Estudiar el Pla General d´Ordenació Urbana, amb la finalitat de desenvolupar-lo i dur-lo a terme.

Promoure el polígon industrial, on poder establir-se les noves empreses, per tal d´evitar l´èxode empresarial i la fuga de llocs de treball del nostre poble.

Obrir nous carrers, per seguir prosperant, i evitar l´èxode rural de la gent jove.

REDISTRIBUCIÓ DELS LLOCS OCUPATS ACTUALMENT

Destinar tota la part de dalt de la Casa de la Cultura, per a l´associació musical.

La part de baix de la Casa de Cultura quedaria per a utilizar de menjador escolar, ja que l’actual menjador s´ha quedat menut i també s´utilitzaria per a fer les activitats extraescolars dels xiquets/tes.

INVERSIONS–OBRES

Empedrar (adoquinar) i fer els carrers a un nivell, llevant les voreres per poder circular-hi millor tant els vehicles com les persones d´a peu.

Donar eixida al carrer del Salvador fins a l´entrada del poble.

A meitat del carrer del Nord, arreglar la baixada que hi ha actualment (entre casa Leopoldo i el Tio Micalet de Baenes) i donar-li eixida a la carretera.

Rehabilitar el parc de la Font Vella, millorar el llavador que està donant problemas en l´aigua, posar taules noves, revisar el mobiliari del parc infantil, adequar la zona dels torradors, estudiar la posibilitat i sostenibilitat de dotar el parc d’un servei de banys, així com connectar aqueix parc amb el casc urbà mijantçant un passeig.

Ampliar el poliesportiu i fer unes instal.lacions dignes a fi que els nostres xiquets/tes que juguen a pilota puguen entrenar en bones condicions. (De moment s´adequaria la pista de futbet) i fer també una Pista de Pàdel. Canviar els rejols del voltant del vas de la piscina, perquè l’actual és esvarós i hi ha molt de perill, així com anivellar-lo i fer bé els pendents per tal que l´aigua de les dutxes de fora vagen directament als desguassos i no es formen basses.

Dotar el poliesportiu d’una màquina expenedora de refrescos i snacks.

Embellir la Plaça de la Creu, instal.lant-hi una Font i dotant-la d’un espai enjardinat.

Acabar de posar l´enllumenat públic en els carrers que no el tenen dins del casc urbà.

Condicionament de la pujada al Pinaret per facilitar la comunicació amb la part alta del poble, reasfaltant-la, fer voreres i canviar l´enllumenat a fi de dotar-la de més lluminositat.

Canviar l´enllumenat del Campanar per enllumenat led que ajude a potenciar la bellesa del nostre campanar i que siga a la vegada més eficient.

Condicionar la porta d´entrada al Poliesportiu.

Eliminar les barreres arquitectòniques del poble per fer un poble totalment accessible, rebaixant les voreres de les entrades als establiments que calga, per exemple la farmàcia, la tenda, la fleca (panadería), etc, a fi que les persones majors, amb mobilitat reduïda, carrets de bebé, etc. puguen accedir-hi sense problemes.

Donar-li solució als arbres que estan en les voreres o canviar de lloc els bancs que van al Cementeri, ja que en la forma que actualment estan, impedeix poder transitar-hi amb caminadors, cadires de rodes, carrets de bebé etc. Estudiar la finalització del camí del Cementeri fins l’entrada del poble, i unir-lo amb la rotonda de l’entrada del poble.

En la Cooperativa Vella adquirida per l’Ajuntament:

Recuperar el celler i l´almàssera i fer un xicotet museu.

Destinar una nau per a fer un espai polivalent que done resposta a les necessitats actuals, per exemple, concerts de música, actes que reunisquen molta gent, com poden ser les representacions de teatre dels xiquets per Nadal i fi de curs, etc.

L´altra nau, condicionar-la per a convits de festes, reserves de particulars per alguna commemoració, etc.

La part de fora de la coberta de la Cooperativa vella i el moll actual, fer-ho tot a un mateix nivell de carrer i fer un parc que quedaria enfront de l´escola, dotant-lo de bancs, ombrall, font, i alguns aparells infantils per a jugar els xiquets/tes, i també poder esperar els familiars l’eixida dels alumnes del col.legi.

Connectar per la part de darrere de les escoles, el col.legi amb el poliesportiu, ja que el col.legi s´ha quedat quasi sense pati per a poder jugar els xiquets/tes.

Substituir els gronxadors que hi ha actualment en el pati del col.legi, ja que alguns d´ells tenen desperfectes i estan fets malbé.

Dotar l´aula nova que está construint-se per als xiquets/tes de 2 anys, així com el col.legi actual, dels materials i mobiliari que faça falta, una vegada estiga finalitzada l´obra actual, per a un correcte funcionament del centre educatiu.

Estudiar el tema per a crear una Escola Infantil Municipal de 0 a 2 anys, i que no hagen de desplaçar-se els/les pares/mares a altres municipis del voltant.

Arreglar els desperfectes dels carrers que tinguen necessitat, per exemple els clots que hi ha en algun d´ells, etc.

Adquirir alguna casa i adaptar-la per a traslladar la Llar dels Jubilats, ja que actualment s´ha quedat menuda.

Pintar un mural en el mur de la costera que baixa a l´hostal i dóna a la carretera, per adequar i embellir el pas pel nostre poble.

Adquirir terrenys en diversos punts acostats al casc urbà per a destinar-los a pàrquings i deixar els carrers buis de vehicles, i fer el poble de vianantsl, deixant accés d´entrada per a càrrega i descàrrega, repartició de butà, emergències, etc.

Retolar i senyalitzar els camins del nostre terme municipal.

Soterrar els contenidors o delimitar-los amb tancs de fusta.

Posar un punt de càrrega elèctric per a vehicles, i fomentar així la mobilitat sostenible.

Fer places d´aparcament públiques per a gent amb diversitat funcional, en l’Ajuntament-Metge, el Col.legi i la Farmàcia.

Dotar totes les zones del poble de l´equipament necessari durant tot l´any com poden ser papereres, bancs, ombrelles, enllumenat, etc.