Algunes preguntes davant la guerra que vivim (I)

Davant els esdeveniments que estem patint aquests darrers temps i davant el caràcter de l’agressió que Putin (no necesariament els russos) a Ucraïna se’m regiren les entranyes i cride des del meu interior És possible que encara hi haja liders mundials que plantegen la guerra com una possible solució als conflictes amb altres països? quin nivell d’inhumanitat, de patologia cerebral i moral ha de nidar al cap i al cor de Putin (psicòpata, malalt mental, com Hitler?) per a dur a la Ucraïna primer, però possiblemet a la humanitat sencera a un procés de destrucció massiva?

Diu Francesc en la Frattelli Tutti 258: “Ja no podem pensar en la guerra com a solució, a causa que els riscos probablement sempre seran superiors a la hipotètica utilitat que se li atribuïsca. Davant aquesta realitat, avui és molt difícil sostindre els criteris racionals, madurats en altres segles, per a parlar d’una possible guerra justa”. Entenc que el Papa no veja la possibilitat de declarar una guerra justa quan supose una agressió a un altre país, per a solucionar les seues diferències a través d’una ostentació de força… però una confrontació, com en aquest cas, en defensa pròpia… no estaria justificada? Més que d’una guerra justa o injusta, no podríem parlar d’una guerra “ètica”, entenent el dret d’un país a respondre amb violència si cal, a una agressió prepotent i injustificada d’una potència exterior per a intentar defendre la seua població? No seria aquest tipus d’agressió bèl.lica justificable èticament?

Imatge: https://sempreguerra.blogspot.com